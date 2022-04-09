В Мариуполе бойцы ВСУ и националисты пока держатся только в промзоне

Аргументы Недели → Армия 13+

9 апреля 2022, 16:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Поступила информация о заметном прогрессе в боях за Мариуполь. ВС РФ так и не стали применять здесь тяжёлые авиационные боеприпасы и мощное ракетное вооружение. Бои ведутся только силами штурмовых отрядов, при поддержке полевой артиллерии и незначительного количества танков.

В Мариуполе проболтаются бои в приморском районе, здесь пока оказывает упорное сопротивление бойцы ВСУ. Впрочем, уже поступила информация, что порт полностью освобождён от украинских войск. На левом берегу идёт зачистка от боевиков полка «Азов» (запрещён в России) в строениях на Таганрогской улице. По словам Рамзана Кадырова, часть промзоны завода «Азовсталь» уже освобождена. Также сообщается, что выбитые из порта вэсэушники сумели отступить на территорию этого завода.

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