Азовцев и военспецов НАТО из Мариуполя не выпустят, в Харькове укронацисты формируют летучие эскадроны смерти

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6 апреля 2022, 17:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Украинским солдатам, в том числе боевикам националистического полка «Азов» (запрещён в РФ), а также иностранным военным, окружённым Мариуполе новый гуманитарный коридор предоставлен не будет. Им остаётся либо погибать, либо сдаваться в плен, об этом сообщают РИА, ссылаясь на слова представителя Народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина. В Харькове созданы «летучие эскадроны смерти» из националистов. И они чинят расправу над мирными гражданами, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель ВС ДНР Басурин заявил, что украинской стороне не раз предлагалось уйти из города без оружия и боеприпасов. Они тогда сделали свой выбор и отказались. Сейчас к ним отношение со стороны ополчения Донбасса, как к преступникам. Потому что они убивали гражданское население. В случае сдачи в плен с ними поступят гуманно, но отпускать уже не намеренны. Есть планы предать их суду. Доказательства присутствия иностранных военнослужащих в Мариуполе уже не раз демонстрировалось в видеоматериалах, в частности были найдены береты французов. Сомневаться, что промзону ВС РФ будут разносить в пыль с применением тяжёлой артиллерии - не приходится. Сюда подтягивают 240-мм самоходные миномёты(мортиры) «Тюльпан». Их огонь будет сотрясать всю округу.

В Харькове украинские националисты ведут такую же политику по отношению к мирному населению, как это практиковали бойцы полка «Азов» в Мариуполе. Здесь организованы так называемые «летучие эскадроны смерти», задача которых чинить расправу над теми, кто не подчиняется им и пытается выжить. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на этот счёт сказал: «Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в «бандермобили», разъезжают по улицам города с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам».

Тем временем под Харьковом гремит канонада. Российские войска взяли города в полукольцо, но штурмовать его пока не собираются, просто идёт методичное уничтожение живой силы и военной техники противника. Кстати, украинские лётчики помогают россиянам в этом. Накануне авиация ВСУ атаковала с воздуха свою колонну территориальных обороны.

Украинские военные минируют город, особенно его восточные и северные районы. Среди украинских военных ходят слухи, что ВС РФ вот-вот начнут штурм города.

Как последствия отхода российских войск из Сумской области можно рассматривать обстрелы границ РФ с сопредельной территории. Эта практика будет продолжаться. А с учётом того, что вдоль границ проходит множество рокад (дорог проложенных вдоль границ), можно с уверенность говорить о том, что ВСУ получили возможность подвергать и их огневому воздействию. По сути, граница не прикрыта должным образом и на территорию России возможен прорыв украинских моторизованных подразделений. Нельзя исключать, что в планах ВСУ есть проведение рейда по приграничным районам и даже по тылам российских войск, ведущим сражение за Харьков. Напоминаем, что от границы Сумской области (Украина) до Курской АЭС чуть менее 63 км. Правда, на вопрос корреспондента «АН» о такой возможности доктор военных и технических наук, член президиума АВН РФ, генерал-лейтенант Сергей Чварков ответил, что командование ВСУ вряд ли отважится на это, даже под жёстким давлением западных кураторов, поскольку ответ будет более чем жёстким. По его мнению, отвод российских войск из трёх северо-восточных областей Украины обусловлен военной целесообразностью и в первую очередь необходимостью усиления «Харьковской» и «Донбасской» группировок ВС РФ. Прогноз развития событий он дать отказался, сославшись на то, что ему не известен замысел Генштаба РФ. Впрочем, и в противном случае ответ был бы таким же. В военном деле главное - суметь удивить врага, а для этого свои намерения необходимо сохранять в глубочайшей тайне.

На Донбассе идут ожесточённые бои в районе н/п Родное (направление на Барвенково), Крестище (направление на Славянск), в районах Горловки, Марьинки и Великой Новосёлки.

В южном секторе специальной операции на николаевском и криворожском направлениях без перемен. По-прежнему ожидается штурм Николаева российскими войсками.

По информации Минобороны РФ утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов (Львовская обл.), Казатин (Винницкая обл.), Просяная и Новомосковск (Днепропетровская обл.), Николаев. В течение минувшей ночи фронтовой авиацией ВКС России и ракетными войсками были атакованы 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.