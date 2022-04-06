Даже самая защищённая радиосвязь, если ей пользоваться во время движения, всё равно демаскирует войска

Аргументы Недели → Армия 13+

6 апреля 2022, 18:02

Вот что недавно заявил американский эксперт Атертон: «Российские войска на Украине применяют средства РЭБ «Красуха-4». С её помощью они могут блокировать не только связь в украинских войсках, но также сигналы сообщения с беспилотниками, на которые пытается делать ставку Украина».



Важность применения средств РЭБ не раз была уже продемонстрирована в ходе боевых действий. Во многом именно благодаря этой секретной аппаратуре, как можно понять из официальных данных, было уничтожено несколько сотен зенитных ракет и беспилотных летательных аппаратов вооружённых сил Украины (ВСУ). Поэтому средства РЭБ весьма актуальны накануне нового этапа спецоперации.



Как сообщил официальный представитель российского Минобороны, «командование решило применить современные станции помех комплексов «Борисоглебск‑2» и «Житель», которые могут блокировать навигацию и вывести из строя беспилотные летательные аппараты противника».



После нападения двух украинских вертолётов на нефтебазу в Белгороде Минобороны усиливает возможности радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной областях. Отдельный батальон РЭБ вошёл в состав 3-й мотострелковой Висленской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии с дислокацией на территории Белгородской области. На вооружении батальона находятся комплексы «Леер-3», «Борисоглебск-2» и «Житель».



Основная задача батальона РЭБ – создание эффективной радиоэлектронной защиты и противодействие средствам разведки противника. Кроме того, применяемая военнослужащими техника значительно повышает разведывательные возможности соединения.



До последнего времени у подразделения украинской армии наблюдался острый дефицит современных средств защищённой связи. Поэтому большая часть обмена оперативной информацией осуществляется через мобильные телефоны генералов, офицеров, солдат. А включённые мобильники позволяют очень точно и легко определять состав группировок украинских войск с точностью до человека.



Кроме того, радиоэлектронная разведка способна быстро пеленговать наиболее мощные передатчики, источники интенсивного радиообмена. А это однозначный признак штабной группы. Вычислить точки размещения армейских штабов путём триангуляции совсем несложно. Поэтому, используя данные радиоэлектронной разведки, каждый день и каждую ночь наши высокоточные ракеты уничтожают командные пункты противника.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



