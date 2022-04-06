Это не отход российских войск, а передислокация

Аргументы Недели → Армия 13+

6 апреля 2022, 16:17

Одной из основных целей ракетных и авиационных ударов к концу первого месяца специальной военной операции стала топливная инфраструктура Украины. А именно – нефтебазы, склады ГСМ ВСУ, которые активно уничтожались с самых первых дней, но их пытались восстанавливать, а также хранилища при нефтеперерабатывающих заводах. Они поражаются крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования как большой дальности, так и оперативно-тактическими.



Остатки украинских ПВО пытаются этому противодействовать, но толку от этого уже практически нет. Каждую ночь в разных уголках Украины пылают новые огромные костры, которые часто даже не пытаются тушить – всё догорает само. Эти нефтебазы пытаются восстанавливать, но несколько повторных ударов показали, что подобная практика отслеживается. Добрались и до НПЗ, в частности, в Одессе и Кременчуге. Причём, надо заметить, что заводы не уничтожаются – потом пригодятся. Уничтожаются хранилища топлива или же какое-то важное оборудование, которое невозможно быстро восстановить, но без него нельзя работать.



Набрасываемая армией России на Украину «топливная удавка» душит всё сильнее. Если некоторое время назад даже в частях ВСУ на Донбассе выдавали не более 50–60% топлива от нормы, то сейчас нет и того. В других местах проблема стоит ещё острее. При этом экспортная трубопроводная структура не трогается. Нефть и нефтепродукты – это кровь армии и экономики. Без них можно быстро улететь в XIX век. Перед грядущими серьёзными сражениями это очень важная и нужная мера.



Отход и передислокация войск с северного фаса фронта вызваны чисто военными причинами. Неизвестно, были ли эти действия в первоначальных планах именно в таком объёме. Возможно – да. Или они были скорректированы, потому что сейчас требуется сконцентрировать куда больше сил на восточном и южном фронтах.



Целью этих действий может быть завершение окружения донбасской группировки ВСУ, насчитывающей порядка 45 тыс. человек. С последующим её рассечением и уничтожением и принуждением к сдаче. Одновременно должны быть разгромлены и собранные в районе Запорожья и Днепропетровска силы, которые ВСУ рассчитывают использовать для деблокады будущих «окруженцев». Это приведёт к падению украинской власти в этих регионах и военной катастрофе Украины на всём востоке. Попутно должна решаться и проблема «харьковского мешка», где сидящая группировка представляет угрозу и для нашей территории в Белгороде, в чём все недавно убедились. Харьков должен быть взят.



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