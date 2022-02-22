Российская армия впервые предъявила миру «Кинжал»

Под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Глава государства наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Самое интригующее видео с этих учений – Минобороны впервые показало пуск и нанесение удара по цели на полигоне аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» с самолёта МиГ-31К. Зрелище впечатляющее, крупное пятиэтажное бетонное здание-цель на полигоне исчезает во вспышке взрыва при попадании ракеты. В отличие от обычных дозвуковых крылатых ракет пикирующий на цель гиперзвуковой «Кинжал» человеческий глаз зафиксировать не способен. И тут надо отдать должное как создателям этого чудо-оружия, так и тем, кто проектировал и ставил на крыло носитель – непревзойдённый и по сей день МиГ-31. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полёт 16 сентября 1975 г., в кабине тогда находился лётчик-испытатель Александр Васильевич Федотов.
Если коротко, в мировой практике создания самолётов он единственный лётчик, поднявший в первый полёт 4 типа современных истребителей, их прототипы и модификации (Миг-25, МиГ-23, МиГ-31, МиГ-29), испытавший и постоянно сопровождавший лётную эксплуатацию самолётов в ВВС и ПВО страны.
Страна и общество высоко оценили деятельность Федотова. Он стал Героем Советского Союза, лауреатом Ленинской премии, заслуженным лётчиком-испытателем страны. Был удостоен Золотой медали международной авиационной федерации ФАИ, трёх медалей де Лаво за установление рекордов полёта. Но вспоминать героев надо, особенно когда пользуешься результатами их трудов. И ещё – медали де Лаво есть, а где медали или почётные знаки для лучших асов ВКС России с именем Александра Федотова?
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