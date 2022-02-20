Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения из-за обострения ситуации в Донбассе

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20 февраля 2022, 13:48 Источник: РБК

Российско-белорусские учения, Henadz Zhinkov/globallook.com

Россия и Белоруссия продолжат совместные учения из-за обострения ситуация в Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

По его словам, решение о продолжении проверки сил реагирования Союзного государства принято «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе».

Проверка «призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ», - заявил Хренин.

Проверка началась в начале февраля. Первый ее этап, который продлился до 9 февраля, подразумевал передислокацию войск на белорусской территории. Второй этап — совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» - должен был завершиться 20 февраля.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что подразделения Южного и Западного военных округов Вооруженных сил России начинают поэтапное возвращение по воинским гарнизонам после проведения совместных учений с армией Белоруссии «Союзная решимость – 2022».

Западные политики, в частности, глава британского МИД Лиз Трасс, заявили, что не доверяют этой информации.