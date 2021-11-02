Секретарь СНБО Украины Данилов: активности войск РФ возле границ не наблюдаем

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2 ноября 2021, 19:31 Источник: РИА Новости

Украинская граница, Serhii Hudak//globallook.com

В Совете национальной безопасности и обороны Украины опровергли информацию об активности российских войск возле границы. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил сегодня, что в ведомстве не наблюдают никакого наращивания войск РФ, а появление информации об этом в СМИ счел элементом психологических действий.

«Возле границ Украины активности войск РФ не наблюдаем. Есть обычная ситуация, связанная с процессами, за которыми мы очень внимательно следим. Что будет завтра, будем понимать завтра», - приводит слова Данилова агентство Liga.net.

Данилов подчеркнул, что «есть много факторов», почему такая информация появляется в СМИ.

Несколько дней назад американская The Washington Post опубликовала статью о том, что США и Европа обеспокоены активностью российских войск на границе с соседней Украиной. Как говорилось в публикации, официальные лица зафиксировали «необычные перемещения техники и военных». Газета связала это с ужесточением позиции Кремля по отношению к Украине и с тем, что конфликт в Донбассе «вступает в новую стадию».

Позже американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, сделанные западными экспертами в понедельник. Они якобы подтверждают сообщения о том, что Россия снова сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной. Однако на снимках оказалась Смоленская область, которая не граничит с Украиной.

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