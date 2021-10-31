США и Европа заметили «необычные» перемещения российских войск на границе с Украиной

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31 октября 2021, 09:26 Источник: Коммерсантъ

Учения, MOD Russia/globallook.com

США и Европа обеспокоены активностью российских войск на границе с соседней Украиной. Об этом пишет американская The Washington Post.

Как говорится в публикации, официальные лица зафиксировали «необычные перемещения техники и военных». Газета связывает это с ужесточением позиции Кремля по отношению к Украине и с тем, что конфликт в Донбассе «вступает в новую стадию».

По словам издания, активность наблюдается в последние недели, после завершения совместных российско-белорусских учений «Запад 2021». Так, директор программы по изучению России некоммерческой аналитической группы CNA Майкл Кофман со ссылкой на спутниковые снимки заявил, что после учений на место дислокации в Новосибирск не вернулась 41-я общевойсковая армия. Она осталась на границе с Украиной. Кофман утверждает также, что базирующаяся под Москвой 1-я гвардейская танковая армия России перебрасывает в сторону Украины технику и военных.

Ранее сообщалось, что Россия в середине октября могла срочно перебросить Белоруссии зенитные ракетные комплексы С-400 для охраны границы с Украиной.

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