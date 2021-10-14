ТГ-канал «Записки охотника»: Россия могла срочно перебросить Белоруссии системы С-400 для охраны границы с Украиной
14 октября 2021, 09:55
Российская Федерация могла срочно перебросить Белоруссии зенитные ракетные комплексы С-400 для охраны границы с Украиной. Соответствующее предположение высказал Telegram-канал «Записки охотника».
В процитированной публикации говорится, что некоторое время назад на белорусскую авиабазу в районе Барановичей прибыл тяжелый транспортный самолет Ан-124 ВКС РФ.
«Завесу тайны поможет приоткрыть лента новостей за 12 октября, где черным по белому написано, что Беларусь в срочном порядке запросила организовать доставку по заключенному контракту комплексов С-400 для охраны южных границ (районы, граничащие с Украиной)», — пишет автор ТГ-канала.
Как сообщалось ранее в четверг, бывший разведчик из Израиля Яков Кедми предсказал, что одна российская гиперзвуковая ракета «Циркон» с ядерным зарядом сможет уничтожить всю авианосную группу США.
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