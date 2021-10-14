Экс-разведчик Кедми: один российский гиперзвуковой «Циркон» с ядерным зарядом сможет уничтожить всю авианосную группу США
14 октября 2021, 07:59
Одна российская гиперзвуковая ракета «Циркон», оснащенная ядерным зарядом, сможет уничтожить всю авианосную группу Соединенных Штатов. На это указал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
«Если поставить на “Циркон” небольшой ядерный заряд в пять килотонн — треть того, что было в Хиросиме, — и он попадет в авианосец, то будет уничтожен не только авианосец. Вся авианосная группа будет уничтожена одной ракетой», — спрогнозировал Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Forbes написало, что НАТО способно спровоцировать голод в российском Калининграде с помощью перекрытия Балтики.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.