Экс-разведчик Кедми: один российский гиперзвуковой «Циркон» с ядерным зарядом сможет уничтожить всю авианосную группу США

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14 октября 2021, 07:59

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Одна российская гиперзвуковая ракета «Циркон», оснащенная ядерным зарядом, сможет уничтожить всю авианосную группу Соединенных Штатов. На это указал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.



«Если поставить на “Циркон” небольшой ядерный заряд в пять килотонн — треть того, что было в Хиросиме, — и он попадет в авианосец, то будет уничтожен не только авианосец. Вся авианосная группа будет уничтожена одной ракетой», — спрогнозировал Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Forbes написало, что НАТО способно спровоцировать голод в российском Калининграде с помощью перекрытия Балтики.

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