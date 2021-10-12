Forbes: НАТО способно спровоцировать голод в российском Калининграде, перекрыв Балтику

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12 октября 2021, 17:02 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль НАТО в Балтийском море, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Североатлантический альянс способен спровоцировать голод в российском Калининграде, перекрыв Балтику. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Forbes констатирует, что Калининград представляет собой экслав, расположенный на берегу моря между Польшей и Литвой. Издание отмечает, что НАТО способно спровоцировать голод в регионе с помощью перекрытия Балтики.

Некоторое время назад стало известно, что на территории Эстонии будут развернуты израильские противокорабельные ракеты Blue Spear. В процитированной публикации допускается сценарий, предполагающий, что данное оружие будет использовано для блокировки морского сообщения между Калининградом и остальной Россией.

Forbes пишет, что Калининград сильно зависит от поставок продовольствия из Санкт-Петербурга. В случае их остановки региону грозит дефицит еды.

«Постепенное прекращение морской торговли с Калининградом может привести к появлению голодного анклава с населением 400 000 человек», — спрогнозировало американское издание.

Как сообщалось ранее во вторник, грузинский генерал-майор Тристан Цителашвили заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган начинает гибридную войну против России с помощью НАТО.

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