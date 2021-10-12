Генерал-майор Тристан Цителашвили: «Эрдоган начинает гибридную войну против России с помощью НАТО»

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12 октября 2021, 16:15 Источник: kp.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган начинает гибридную войну против Российской Федерации с помощью Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Тристан Цителашвили, генерал-майор из Грузии.

«Эрдоган начинает гибридную войну против России с помощью НАТО. В учебном центре НАТО в Грузии турецкие инструкторы готовят наших боевиков», — отметил Цителашвили.

По его словам, в настоящий момент ведется работа по формированию совместного украинско-грузинского подразделения для осуществления диверсий на территории российского Крымского полуострова.

«Привлечены грузины, которые участвовали в операциях на майдане. Они готовятся ударить по Крыму», — заявил генерал-майор.

Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что ВКС РФ нанесли десятки ударов в южном Идлибе после отказа Реджепа Эрдогана вывести войска Турции из Сирии.

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