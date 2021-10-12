Ресурс Avia.pro: ВКС России нанесли десятки ударов в южном Идлибе после отказа Эрдогана вывести турецкие войска из Сирии

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12 октября 2021, 09:59 Источник: Avia.pro

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Lev Radin / globallookpress.com

Российские ВКС нанесли десятки ударов в южном Идлибе после отказа президента Турции Реджепа Эрдогана вывести войска страны из Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

После того, как Эрдоган отказался вывести с сирийской территории силы Анкары, ВКС РФ нанесли десятки ударов в южном Идлибе, пишет сайт Avia.pro. Ресурс утверждает, что в зоне поражения оказались не только боевики, «но и турецкие военные посты, базы и наблюдательные пункты, которые были возведены в регионе без согласования с российской стороной».

Ранее сегодня тот же портал сообщил, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer отработали условные удары по Калининграду.

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