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Сайт Avia.pro: два американских бомбардировщика B-1B Lancer отработали условные удары по российскому Калининграду

, 08:44 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: два американских бомбардировщика B-1B Lancer отработали условные удары по российскому Калининграду
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, Jacob Skovo / globallookpress.com

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer отработали условные удары по российскому Калининграду. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад американские B-1B Lancer были подняты в небо с одной из британских баз «и сразу же направились к российским границам». Пара бомбардировщиков отработала условные удары по Калининграду, отмечает сайт.

Ранее во вторник тот же ресурс сообщил, что российские вертолеты Ка-52 впервые встретились с американскими AH-64 Apache над северной частью Сирийской Арабской Республики.

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