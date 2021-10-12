Сайт Avia.pro: два американских бомбардировщика B-1B Lancer отработали условные удары по российскому Калининграду

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer отработали условные удары по российскому Калининграду. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад американские B-1B Lancer были подняты в небо с одной из британских баз «и сразу же направились к российским границам». Пара бомбардировщиков отработала условные удары по Калининграду, отмечает сайт.
Ранее во вторник тот же ресурс сообщил, что российские вертолеты Ка-52 впервые встретились с американскими AH-64 Apache над северной частью Сирийской Арабской Республики.
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