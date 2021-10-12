Avia.pro: российские вертолеты Ка-52 впервые встретились с американскими AH-64 Apache в небе над северной Сирией

Российские вертолеты Ка-52 впервые встретились с американскими AH-64 Apache в небе над северной частью Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что над северной Сирией произошла первая встреча Ка-52 и AH-64 Apache. Как отмечает сайт, вертолеты Соединенных Штатов «выполняли некую неизвестную миссию в районе города Джараблус», не предупредив об этом российскую сторону. На перехват боевых машин были направлены Ка-52.
В процитированной публикации указывается, что «к каким-либо инцидентам подобная встреча не привела».
Ранее американское издание Forbes спрогнозировало, что израильская ракета «Голубое копье», которая поступит на вооружение Эстонии, «может стать серьезной проблемой для России».
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