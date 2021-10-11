Forbes: израильская ракета «Голубое копье», которой вооружится Эстония, «может стать серьезной проблемой для России»

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11 октября 2021, 17:17 Источник: «ПолитРоссия»

Эстонские военные, Sergei Stepanov / globallookpress.com

Израильская ракета Blue Spear («Голубое копье»), которой вооружится Эстония, «может стать серьезной проблемой для России». Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Некоторое время назад стало известно, что Таллин заключил контракт на поставку армии прибалтийской республики израильских противокорабельных ракет Blue Spear. Forbes пишет, что данное оружие «может стать серьезной проблемой для России».

Издание отмечает, что снаряды, дальность действия которых составляет порядка 320 километров, в случае необходимости «помогут перекрыть доставку продовольствия, топлива и военных подкреплений из материковой части России в Калининград».

В процитированной публикации указывается также на то, что технические характеристики израильских ракет позволяют использовать их и для наземных ударов. Forbes констатирует, что Санкт-Петербург находится всего в 145 километрах от эстонской границы.

Ранее в понедельник сообщалось, что японский истребитель начал разваливаться на части при перехвате предположительно российского самолета.

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