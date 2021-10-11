Японский истребитель начал разваливаться на части при перехвате предположительно российского самолета

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11 октября 2021, 16:43 Источник: Avia.pro

Японский истребитель, Yoshio Tsunoda / globallookpress.com

Истребитель Воздушных сил самообороны Японии начал разваливаться на части при перехвате предположительно российского самолета. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Согласно сведениям, обнародованным японским военным ведомством, многоцелевой истребитель Mitsubishi F-2 начал разваливаться в ходе боевого вылета по идентификации и сопровождению иностранного воздушного судна, приблизившегося к границам восточноазиатского государства. После взлета и набора высоты от машины отвалился обтекатель кабины.

Пилот совершил экстренную посадку. Жертв и разрушений нет.

Портал Avia.pro пишет, что Mitsubishi F-2 был поднят в небо для перехвата российского самолета. Об этом сообщили японские СМИ, отмечает сайт.

Ранее сегодня тот же ресурс обратил внимание на то, что в Азербайджане до сих пор не наказали военных, сбивших российский вертолет Ми-24 во время конфликта в Нагорном Карабахе.

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