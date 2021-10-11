Издание Avia.pro: в Азербайджане до сих пор не наказали военных, сбивших российский Ми-24 во время конфликта в Карабахе

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11 октября 2021, 12:24 Источник: Avia.pro

Вертолет, MOD Russia / globallookpress.com

В Азербайджане до сих пор не наказали военных, которые сбили российский вертолет Ми-24 во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. На это обращается внимание в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

В ноябре прошлого года на территории Армении был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса российский Ми-24. В результате инцидента погибли двое граждан РФ.

Вину в крушении вертолета вскоре после происшествия признал Азербайджан. Несмотря на это, в закавказской республике до сих пор не наказали военных, причастных к случившемуся, пишет сетевое издание Avia.pro. Портал отмечает, что, согласно неподтвержденным сведениям, уголовное преследование в отношении подозреваемых прекращено.

Ранее в понедельник тот же сайт указал на то, что турецкие войска могут попытаться сорвать операцию ВКС России и армии Сирии против боевиков в Идлибе.

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