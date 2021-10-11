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Портал Avia.pro: войска Турции могут попытаться сорвать операцию ВКС России и армии Сирии против боевиков в Идлибе

, 11:45 Источник: Avia.pro

Портал Avia.pro: войска Турции могут попытаться сорвать операцию ВКС России и армии Сирии против боевиков в Идлибе
Турецкие военные, Tunahan Turhan / globallookpress.com

Войска Турции могут попытаться сорвать операцию российских ВКС и армии Сирии против боевиков в Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что за минувшие сутки на территории арабской республики «зафиксирована очень подозрительная активность» турецких сил. В частности, наблюдались передислокация крупных групп военных Анкары и полеты ее ударно-разведывательных беспилотников.

Данные действия указывают на то, что Турция может попытаться сорвать операцию ВКС РФ и подконтрольных Дамаску подразделений против боевиков в Идлибе, отмечает портал.

Ранее сегодня тот же ресурс спрогнозировал, что армия Украины может начать штурм самопровозглашенных республик Донбасса в течение ближайших месяцев.

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