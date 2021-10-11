Портал Avia.pro: войска Турции могут попытаться сорвать операцию ВКС России и армии Сирии против боевиков в Идлибе

Войска Турции могут попытаться сорвать операцию российских ВКС и армии Сирии против боевиков в Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что за минувшие сутки на территории арабской республики «зафиксирована очень подозрительная активность» турецких сил. В частности, наблюдались передислокация крупных групп военных Анкары и полеты ее ударно-разведывательных беспилотников.
Данные действия указывают на то, что Турция может попытаться сорвать операцию ВКС РФ и подконтрольных Дамаску подразделений против боевиков в Идлибе, отмечает портал.
Ранее сегодня тот же ресурс спрогнозировал, что армия Украины может начать штурм самопровозглашенных республик Донбасса в течение ближайших месяцев.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.