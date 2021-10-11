Avia.pro: армия Украины может начать штурм республик Донбасса в течение ближайших месяцев

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11 октября 2021, 08:50 Источник: Avia.pro

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут начать штурм самопровозглашенных республик Донбасса в течение ближайших месяцев. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Накануне в Киев был доставлен груз военного назначения из Соединенных Штатов. Среди прочего Украина должна получить от американцев боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

Как пишет портал Avia.pro, факт данных поставок, вероятно, свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы киевские подразделения начнут штурм ДНР и ЛНР. В процитированном материале отмечается, что на подготовку наступательной операции также могут указывать «размещение дополнительных сил ВСУ в Донбассе, задействование ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов, развертывание оперативно-тактических ракетных комплексов» украинской стороной.

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