В Киев транспортной авиацией доставлен груз военного назначения из США

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10 октября 2021, 17:56

Фото: Соцсети

В киевский аэропорт «Борисполь» в воскресенье прибыли грузы международной технической помощи из США. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию пресс-службы Министерства обороны Украины.

Груз, доставленный по воздуху из Америки предназначен для Министерства обороны Украины. Пресс-служба военного ведомства Незалежной сообщает: «Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн… помощь поступает несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт Борисполь».

Начиная с 2014 года Украина получила от США военного оборудования на общую сумму более 2 млрд долл.

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