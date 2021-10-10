В Киев транспортной авиацией доставлен груз военного назначения из США

В киевский аэропорт «Борисполь» в воскресенье прибыли грузы международной технической помощи из США. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию пресс-службы Министерства обороны Украины.
Груз, доставленный по воздуху из Америки предназначен для Министерства обороны Украины. Пресс-служба военного ведомства Незалежной сообщает: «Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн… помощь поступает несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт Борисполь».
Начиная с 2014 года Украина получила от США военного оборудования на общую сумму более 2 млрд долл.
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