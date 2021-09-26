Ераносян: Соединенные Штаты не признают эксклюзивные права России на Северный морской путь

Аргументы Недели → Армия 13+

26 сентября 2021, 13:01

Фото: Соцсети

Для того, чтобы участвовать в освоении доказанных крупных месторождений газа и нефти в Арктическом регионе, мало простого желания. Есть, во-первых, суверенные приарктические государства с эксклюзивными правами на добычу полезных ископаемых и другие виды экономической деятельности, включая рыбную ловлю, а во-вторых, есть Арктический совет, Полярный кодекс, Международная Конвенция по морскому праву 1982 года.

При этом есть страны, которые в результате достигнутого консенсуса Большой арктической восьмеркой стали государствами-наблюдателями Арктического совета, презентационно или на деле обосновав свою полезность в Арктике, как в научно-исследовательском смысле, так и в возможностях предоставления уникального оборудования для глубоководного бурения, ледоколов, инвестиций, в конце концов. Арктика требует массы финансовых вложений. К примеру, большую заинтересованность участвовать в проектах в газоносных и нефтеносных районах Арктики, на Ямале и в Баренцевом море, проявляет Франция, причем действуя зачастую в разрез с позицией США. Дело в том, что Соединенные Штаты не признают эксклюзивные права России на нашу историческую национальную магистраль Северный морской путь (СМП). Франция же вообще не касается такой темы, как свобода судоходства в Арктике, понимая, что все это — политически мотивированная трескотня. Никто никого свободы судоходства в Арктике не лишает. Просто в российском законодательстве с 2019 года действуют четкие требования о необходимости оповещения за 45 дней прохода судов, запрета на военное и разведывательное оборудование на бортах этих кораблей, на исключительно российское лоцманское сопровождение и так далее.



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