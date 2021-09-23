Ераносян: Нанесение ракетного удара по территории России в арктическом секторе сегодня считается наиболее вероятным

Аргументы Недели → Армия 13+

23 сентября 2021, 16:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Эксперт Проектного офиса развития Арктики, кандидат политических наук, военный обозреватель портала GoArctiс, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян согласился ответить на вопросы корреспондента газеты «Аргументы Недели», касающиеся деятельности ВС РФ по защите российской Арктики. Также поговорили о попытках США и других стран НАТО ослабить положение Российской Федерации в этом регионе.

- Владимир Максимович, расскажите почему, как Вы считаете, сейчас возрос интерес к Арктике не только со стороны государств, имеющих к ней выход?

— Для того, чтобы участвовать в освоении доказанных крупных месторождений газа и нефти в Арктическом регионе, мало простого желания. Есть, во-первых, суверенные приарктические государства с эксклюзивными правами на добычу полезных ископаемых и другие виды экономической деятельности, включая рыбную ловлю, а во-вторых, есть Арктический совет, Полярный кодекс, Международная Конвенция по морскому праву 1982 года.

При этом есть страны, которые в результате достигнутого консенсуса Большой арктической восьмеркой стали государствами-наблюдателями Арктического совета, презентационно или на деле обосновав свою полезность в Арктике, как в научно-исследовательском смысле, так и в возможностях предоставления уникального оборудования для глубоководного бурения, ледоколов, инвестиций, в конце концов. Арктика требует массы финансовых вложений. К примеру, большую заинтересованность участвовать в проектах в газоносных и нефтеносных районах Арктики, на Ямале и в Баренцевом море, проявляет Франция, причем действуя зачастую в разрез с позицией США. Дело в том, что Соединенные Штаты не признают эксклюзивные права России на нашу историческую национальную магистраль Северный морской путь (СМП). Франция же вообще не касается такой темы, как свобода судоходства в Арктике, понимая, что все это — политически мотивированная трескотня. Никто никого свободы судоходства в Арктике не лишает. Просто в российском законодательстве с 2019 года действуют четкие требования о необходимости оповещения за 45 дней прохода судов, запрета на военное и разведывательное оборудование на бортах этих кораблей, на исключительно российское лоцманское сопровождение и так далее.

При этом, одно дело, когда интерес к неосвоенным участками Северного Ледовитого океана проявляют прибрежные страны. А другое — когда в регион пытаются влезть страны, находящиеся от экватора в 140 километрах. Например, Сингапур. Сингапур, казалось бы, должен быть в стороне от Арктики еще и по причине контроля им вместе с Малайзией и Индонезией Малаккского пролива, через который проходит четвертая часть танкерного грузооборота нефти. Однако, Сингапур, научившись строить мини-ледоколы, хочет занять нишу этих поставок для крупных добытчиков нефти в регионе вечной мерзлоты. Три таких ледокола, выполняющих буксирные, спасательные и иные функции уже переданы Газпрому. Плюс ко всему, для Сингапура, имеющего сильный банковский и страховой сектор, это еще и возможность предложить услуги страховщика крупным фрахтовым компаниям и судовладельцам. Помимо прочего Сингапур предлагает России, обладающей самым протяженным арктическим шельфом, услуги в обустройстве портов. В этом смысле Сингапур — уникальный город-государство, порт которого является вторым в мире по объему контейнерных грузов после Шанхайского. Сингапур действительно может улучшать и модернизировать порты. Порт ведь – это единство гавани, акватории и водные подходы к порту бывают естественными и искусственными. Они достигают часто десятков километров и требуют капиталоемких дноуглубительных работ. Сингапур производит больше половины оборудования для глубоководного бурения в мире.

Фото: Северный морской путь

Если Сингапур, Нидерланды, Германия и Франция как страны-наблюдатели доказали свою полезность, то подходы других стран больше напоминают «Арктическую лихорадку». К примеру, Польша ищет способы нивелировать значение Арктического совета, проводя на своей территории какие-то заседания по арктическим вопросам, не имея на это никакого права. Не обладая ни выходом к арктическим морям, ни ледокольным флотом. Да, по большому счету, не обладая сегодня серьезным военным флотом с учетом деградации польского крупнотоннажного кораблестроения после развала Варшавского блока.

А самой смешной была попытка стать наблюдателем Арктического совета Эстонии. Россия, председательствующая с 2021 года в этой организации, настояла на том, что рассматривать вопрос присоединения Эстонии, не смотря на лоббирование этого вопроса со стороны США, пока не будут. Вопрос отложен.

- Какие ещё внеблоковые государства могут участвовать в вероятном военном конфликте на стороне США и на стороне России?

— Дай Бог, чтобы мы рассматривали вопрос горячей фазы борьбы за Арктику только в русле гипотетических сценариев. Распыление сил России происходит целенаправленно по всему периметру ее границ. При современных видах вооружений война не может ограничиться одним регионом. А вот сепаратные попытки США вовлечь в Арктике против России Китай были предприняты администрацией Байдена в Анкоридже на Аляске. Это правда. Китайцев пытались убедить, что в вопросах Арктике позиции США и Поднебесной совпадают. Китай не повелся и со скандалом прервал переговоры.

- Какие силы размещают США и страны НАТО в Арктике, и какими силами они могут оперировать в случае военного конфликта с Россией?

- Самой сильной арктической группировкой войск обладают США. На Аляске. Недавно там прошли маневры Northern Edge 2021, руководство которыми осуществляло Тихоокеанское командование ВС США.

В этих манёврах участвовал даже авианосец «Теодор Рузвельт» водоизмещением в 97 000 тонн, который исходя из своих размеров и осадки в 11,3 метра не способен войти в Чукотское море. В нашем Чукотском море, расположенном на шельфе, встречаются отмели с критичными для «Теодора Рузвельта» глубинами менее 13 метров. Зная это, навигационный план учений предполагал, что авианосец и корабли охранения в виде эсминцев типа «Арли Берк» с «Тамагавками» до Берингова пролива не шли. Все задачи американцы выполняли ниже полярного круга в удобном заливе. Ближе к Чукотке десант с вертолетов армейской авиации, «Апачей» и «Чинуков», высаживать небезопасно. В условиях Крайнего Севера моторы могут и заглохнуть.

За время этих учений авианосная ударная группа во главе с авианосцем класса «Нимиц» «Теодор Рузвельт» с экипажем 3200 моряков и авиакрылом в 90 истребителей отработала совместные задачи с и так раздутой до невероятных пределов группировкой ВВС США на Аляске из объединенной авиабазы «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже и армейской авиацией бригады ВДВ 25-ой пехотной дивизии сухопутных войск США.

Фото: Манёвры НАТО за Полярным кругом

Американцы хотели продемонстрировать 240-ми различными летательными аппаратами, включая истребители пятого поколения F-22 Раптор и F-35, России и Китаю абсолютное господство в воздухе. Это соответствует новой доктрине ВВС США.

С другой стороны Арктики угрозу представляет скандинавская мини-НАТО. Одно дело — норвежцы, они члены НАТО. Но в этой военной кооперации участвуют шведы и финны.

В финском городке Утти функционирует Центр по подготовке парашютистов. На его базе еще в 1997 году создали отдельный егерский полк специального назначения «Утти», в состав которого вошла вертолетная эскадрилья.

Полк является элитным подразделением и попасть в него призывнику можно только на добровольной основе. Конкурс — 3 человека на место. Общая численность в мирное время — 500 человек – 200 призывников и около 300 контрактников. Это два батальона — специальный егерский и вертолетный. Требования к новобранцам высокие, до 10 % курсантов отсеиваются после месячного курса начальной военной подготовки.

После прохождения начальной подготовки призывники распределяются в два взвода — глубинной разведки, где бойцов готовят для действий за линией фронта, и специального назначения – взвод предназначен для борьбы с разведывательно-диверсионными группами противника в тылу, в том числе в городской местности, в условиях городской герильи.

Новобранцы изучают все виды стрелкового оружия, обучаются рукопашному бою по израильской методике «Крав Мага», совершают прыжки с парашютом, отрабатывают высадку из вертолета по тросу из положения зависания, а также посадочным способом.

И еще один немаловажный аспект тренировок — они проходят курс морской подготовки, в том числе прыжки в воду с вертолета с предельно малой высоты без парашюта, действия на надувных лодках, байдарках, в гидрокомбинезонах вплавь, преодоление водных преград с помощью подручных средств.

Квалификационным рубежом, который дает право на ношение малинового берета с эмблемой подразделения является выполнение пяти прыжков: двух - дневных с оружием, одного ночного и двух с полным боекомплектом и снаряжением, в том числе на воду.

Большое внимание уделяется идеологической подготовке спецназовцев, которых учат на примерах подвигов военнослужащих четырех рот глубинной разведки, созданных во время Второй мировой войны. Эти «подвиги» спецназовцы Финляндии, действовавшие в интересах Гитлера, осуществляли на территории Советского Союза, где провели 275 операций в тылу Красной армии.

Группы глубинной разведки выполняли задачи на расстоянии до 300 км за линией фронта, установив своеобразный рекорд, выполнив диверсию в районе железной дороги Москва – Архангельск и в течение почти двух месяцев оставаясь необнаруженной. Ну, а в 1944 году, когда СССР теснил гитлеровцев на всех фронтах, финский спецназ действовал уже против немецких войск во время «Лапландской войны».

Нельзя не упомянуть, что сейчас и английские подлодки увеличили время подводного патрулирования в регионе якобы для защиты интересов Норвегии.

- СССР имел протяженные морские границы, которые тянулись до северного полюса. Как случилось, что Россия потеряла огромные морские пространства?

— Насчет потери пространств. Вы скорее всего имеете в виду циркулирующие в оппозиционной прессе уже десятилетие необоснованные мнения по своду Федынского — геологическому образованию, которое расположено на шельфе Баренцева моря.

Шельф Баренцева моря начали разрабатывать во времена Советского Союза. Прогнозные запасы Штокмановского месторождения были оценены в три триллиона кубометров природного газа, что превышало все запасы Норвегии, вместе взятые. При этом Штокмановский бассейн находится далеко от береговой российской линии: триста километров до архипелага Новая Земля, а до Мурманска — пятьсот километров. Но это вызвало лишь зависть. А вот открытие геологического образования, которое получило название свод Федынского с оценочными запасами, превышающими Штокман, вызвали шок во всем мире.

И если Штокмановское месторождение расположено исключительно в российских территориальных водах, то свод Федынского частично попадает в зону, на которую претендуют и Норвегия. 15 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, который потом возглавил НАТО, подписали Договор о разграничении морских пространств, который снял все взаимные претензии. И, к слову, норвежские компании с тех пор участвуют в качестве партнеров в добыче газа в наиболее труднодоступных участках Арктики, требующих больших инвестиций. А это выгодно для России. Глава Минприроды развенчал мифы об истощении запасов нефти и газа в России

Урегулирование споров дает возможность разрабатывать в будущем свод Федынского без угрозы навечно погрязнуть в международном арбитраже.

- Какими силами и средствами Северный флот и Восточный военный округ располагают в Арктике?

— Северному флоту в специальной директиве Верховного главнокомандующего присвоена субъектность, приравнивающая его к статусу военных округов. Выделение Владимиром Путиным Северного флота отдельной строкой в новом перечне военных округов далеко неслучайно. Одно дело – обозначение верховным главнокомандующим в предыдущих директивах задач и приоритетных направлений деятельности по защите рубежей России, сухопутных и морских границ. И совсем другое – наделение оперативно-стратегического объединения ВМФ не просто полномочиями группировки в составе округа, а правом немедленного реагирования на вероятные угрозы. Без лишних цепочек согласований. В контексте передачи Северному флоту новейших атомных подводных лодок 4-го поколения типа «Борей» и «Борей-А», а также «Ясеней» (9 подводных атомных крейсеров стратегического назначения до 2027 года) это может означать только одно – на Северный флот возложена новая стратегическая задача. С учетом активизации развития военной инфраструктуры на архипелагах Северного Ледовитого океана, обнаружения новых нефтегазоносных территорий в Арктике, эскалации борьбы за её ресурсы этот акцент на Северный флот был прогнозируем и ожидаем.

Передача Северному флоту атомных подводных крейсеров, являющихся новым словом в области создания стратегических ракетоносцев, обладающих характеристиками, превышающими возможности подлодок предыдущих поколений — знаменательное событие, красноречиво утверждающее особый подход в нынешних условиях верховного главкома и оборонного ведомства именно к Северному флоту.

Фото: Всплытие Российской АПЛ из подлёдного положения

- Северный флот и ВВО в текущем году провели ряд военных учений за Полярным кругом, дайте свой комментарий к организации и проведению этих маневров, насколько они эффективны и какие цели преследовало командование при их планировании, достигнуты ли эти цели?

- Маневров было много. Все они были призваны подтвердить боеготовность флота и подразделений спецназа эффективно решать боевые задачи в условиях вечной мерзлоты.

Напомню, 6 октября 2020 года из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море, скептики, представляющие либеральное крыло нашей интеллигенции, ожидаемо никак не отреагировали на столь знаменательное событие не только в истории наших Вооруженных сил, но и всей страны.

Понятное дело, ведь для критикующих все и вся успешная стрельба «Циркона», пролетевшего 450 километров, маневрируя для ухода от систем ПВО-ПРО условного противника, поднявшись на одном из маршрутных отрезков на высоту 28 километров — скорее фиаско. Привычнее злорадствовать на любые темы, причем голословно: «Все плохо, везде неудача, полный провал и все пропало»… А тут вдруг реальный прорыв в военной области.

Свежа в памяти и экспедиция ВМФ России и Русского географического общества «Умка-2021», в которой приняло участие более 600 военнослужащих разных родов войск и гражданских специалистов. На маневрах было задействовано 200 единиц вооружений и военной техники. Температура воздуха во время учений достигала минус 25–30 °C, порывы ветра составляли до 32 м/с, толщина льда доходила до 1,5 м. Кульминацией учений, названных в честь популярного в советские годы мультика про белого медвежонка, безусловно, стало одновременное всплытие трех атомных подводных лодок, пробивших лед в ограниченном районе радиусом в 300 метров.

Об итогах проведенных мероприятий главком ВМФ России адмирал Николай Евменов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. В докладе было подчеркнуто, что образцы вооружения, военной и специальной техники, участвовавших в военно-технических экспериментах, подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур.

Но самое главное в этом уникальном событии то, что лодки вышли на огневой рубеж незамеченными. И то, что вышли они практически в одной позиционной точке. Это означает только одно — подо льдами у нашего флота абсолютная доминанта.

Самые, на мой взгляд, впечатляющие учения — это первые в истории прыжки российских десантников с высоты десяти тысяч метров в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Парашютные системы специального назначения нового поколения «Арбалет-2», индивидуальное кислородное оборудование, а также новейшее снаряжение и обмундирование показали, что экипировка наших военных ничуть не уступает, а по многим параметрам, превосходит боевое оснащение хваленых «зеленых беретов» США.

Парашютная система «Арбалет-2» предназначена для десантирования групп специального назначения и парашютистов – спасателей с комплектом необходимого вооружения и снаряжения, которое расположено в грузовом контейнере УГКПС – 50.

Ее можно использовать для прыжков как с самолета, так и с вертолета-штурмовика. Система надёжно работает на высотах до 4000 м над уровнем моря при отделении от летательного аппарата на скорости полета до 350 км/ч. Однако, испытана и на предельных высотах в 10 000 метров (при наличии специального кислородного оборудования), что делает ее уникальной. Выходит, наш десантник теоретически может прыгать с самолета магистральной авиации…

- Какие меры сейчас предпринимает Москва для укрепления обороны российской Арктики?

- Нанесение ракетного удара по территории нашей страны в арктическом секторе сегодня считается наиболее вероятным именно вследствие постоянной угрозы, исходящей от патрулирующих в водах Северного ледовитого океана атомных субмарин двух ядерных держав — США и Великобритании и относительной близости территорий стран НАТО к нашим северным берегам.

Вот почему новейшим радиолокационным станциям системы предупреждения о ракетном нападении в Арктике уделяется такое внимание. Это важнейший элемент управления стратегическими ядерными силами в случае ядерной атаки.

Очевидное преимущество военной инфраструктуры России на архипелагах и в акваториях Северного ледовитого океана вероятный противник просто не в силах преодолеть, не используя ядерное оружие.

Неслучайно за последние годы произошла существенная модернизация стационарных и подвижных пунктов управления, расширены их аналитические и оперативные возможности. Информационное обеспечение, мониторинг и анализ обстановки сегодня, в условиях изощренных и технологичных методов дезинформации — ключевая задача. Ведь к ядерной войне в условиях гибридных методов сталкивания народов в бездну, могут привести и авантюры международных террористов.

К слову, не только в Арктике, но и практически по всему периметру России развернуты стационарные радиолокационные станции большой дальности 77Я6 «Воронеж», предназначенные для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Длинноволновые станции, входящие в комплекс, обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов, коротковолновые позволяют точнее определить параметры цели.

Фото: Испытания Российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Принятие станций семейства «Воронеж» с дальностью обнаружения целей до 6000 км на вооружение позволило не только существенно расширить возможности ракетно-космической обороны, но и сосредоточить наземные средства Системы предупреждения о ракетном нападении на территории Российской Федерации. В ближайшее время Минобороны РФ намерено полностью заменить ими все прежние РЛС дальнего обнаружения пусков ракет.

- Что ещё необходимо сделать для обеспечения надёжной защиты российской Арктики?

— В условиях эскалации на глобальном уровне, и, в частности, в Арктическом регионе, следует направить усилия инженерно-технических подразделений Вооруженных сил для решения задач военной логистики для нужд Северного флота, что, безусловно, делается и чему придается особое внимание командующим Северным флотом вице-адмиралом Александром Моисеевым. Бесперебойное снабжение войск и сил флота — то направление, которое требует постоянного внимания и не решается в пожарном порядке.

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