Ераносян: Японцы и тайванцы чувствуют нутром, что нельзя доверять Америке, которая попросту может бросить своих союзников

Аргументы Недели → Армия 13+

26 августа 2021, 06:30

Фото: Соцсети

По просьбе «Аргументов Недели» военный эксперт, журналист, писатель, капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян дал сравнительные характеристики ВМС Японии и Турции, Франции, Германии Британии и других стран НАТО. А также он рассказал об строительстве китайского военного флота.

ВМС Японии, казалось бы, в соответствии с собственной Конституцией не могут решать наступательные задачи. Однако, в реальности, японцы особые усилия сегодня направили на развитие программы строительства вертолетоносцев с крупным водоизмещением. На них могут садиться конвертопланы. У японцев есть собственный спецназ и морская пехота. Они вынашивают планы высадки на каком-нибудь из островов, принадлежащих России. Это надо учитывать. Как и то, что без Седьмого флота США, базирующегося на Окинаве, имеющего в составе сил авианесущую группу и личный состав численностью в 45 000 военнослужащих, японцы не пойдут в бой ни против России, ни против Китая. Но, думаю, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Иосифович Авакянц в курсе, что под боком с Владивостоком делают японцы. Как в курсе об их намерениях по поводу архипелага Синкаку и китайцы. Для китайцев архипелаг Сенкаку имеет свое название — Дяоюйдао, а независимость Тайбея — вообще красная тряпка.

Но придет ли на помощь Тайбэю и Японии 7-ой флот США? Уверен, что нет. И это японцы и тайванцы чувствуют нутром, особо не доверяя янки, которые попросту могут бросить своих союзников на произвол судьбы, использовав как расходный материал.

Сравнивать силы Китая и России, думаю, не стоит. Сравним 7-ой флот США и силы Китая в регионе. 7-ой флот хоть и не имеет постоянного состава, а силы и средства для него выделяются приказом Оперативного Штаба ВМС по мере необходимости, тем не менее обладает значительными силами в виде двадцати одного корабля, включая авианосец «Джордж Вашингтон» водоизмещением 97 000 тонн с авианосной группой в 90 самолетов и вертолетов.

В случае резкого обострения ситуации на театре военных действий Седьмой флот, являющийся самым крупным объединением передового базирования, может стремительно нарастить силы до 50-60 кораблей различных типов, 350 самолётов, а также 60 000 военных моряков и морских пехотинцев. Постоянно расположенные на базах США в Японии и на Гуаме силы, находящиеся в регионе на ротационной основе, могут вырасти кратно, даже если Соединенные Штаты не пойдут на открытую конфронтацию с Поднебесной. Скорее всего этого не произойдет, а конфликт выльется в краткосрочное противостояние в непосредственной близости от спорных территорий.

Исходя из анализа военно-политической обстановки, можно с уверенностью предсказать, что тлеющий конфликт вокруг Тайваня и Сенкаку, если и перерастет в горячую фазу, то ровно до того момента, как возникнет прямая угроза возмездия. А ядерное возмездие может быть инициировано только в одном случае — неприемлемые потери. Тайвань в одиночку не способен противостоять Китаю. Но и Китай отдает себе отчет, какие именно меры в отношении строптивого Тайбэя может позволить себе Поднебесная, чтобы продемонстрировать миру свою решимость и одновременно сплотить внутренний электорат вокруг коммунистической партии. Здесь толстая красная линия становится тонкой гранью, за которой может быть бездна.

К тому же американцы учитывают наличие у НОАК комплексов наземного базирования «Дунфэн-5А», которые в настоящее время составляют основу китайских ракетных войск и стоят на вооружении 803-й, 804-й и 818-й бригад. Они не так уязвимы, особенно если учесть, что часть ракетных комплексов может быть размещена в тоннелях и пещерах, о которых американцы твердят с 2013 года, что делает «Дунфэны» практически незаметными. Гористых регионов в Китае хватает.

Что же касается ракеты «Цзюйлан-2», устанавливаемой на подводных лодках, то американцы менее всего хотели бы, чтобы Китай в случае обострения ситуации в Южно-Китайском море, пошел на крайние меры и использовал бы свои межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования. Отследить запуски с подводного положения весьма трудно даже из космоса.

Любая воинственная риторика США в отношении КНР будет обрываться на угрозах именно потому, что американцы доподлинно не знают всех возможностей ядерного щита Китая, который в последнее время наращивает и свой стратегический атомный подводный флот с баллистическими ракетами на борту.

Несмотря на то, что по части авианосного флота Китай сильно проигрывает США, имея в составе НОАК всего лишь два авианосца «Ляонин» и «Шаньдунь», подводные силы КНР обладают сокрушающей мощью, способной отрезвить горячие головы американских стратегов. Прежде всего речь идет о китайских стратегических атомных подводных лодках проекта 094 «Цзинь», построенных в 1999 – 2020 годах, заменивших устаревшие стратегические лодки класса 092 «Ся».

Несущие в модификации 094А 16 баллистических ракет типа «Цзюйлан» с дальностью 7200 км, эти лодки, учитывая относительную близость Китая к Американскому континенту, вполне способны перевести конфликт из локальной войны в мировой апокалипсис.

По дальности действия ракеты китайского производства уступают нашей МБР «Булава» (9300 км) и американской «Трайдент» (11300 км). Но дело в том, что Китай обладает новейшим мобильным ракетным комплексом большой дальности «Дунфэн-41» (дальность действия около 13.000 км). Ракета комплекса может нести десять разделяющихся головных частей с боеголовками индивидуального наведения.

Что касается турецкого флота, то сегодня стоит рассмотреть турецкие силы в Черноморском регионе. На этом театре военных действий абсолютная доминанта Черноморского флота России. Наши БРК «Бастион», шесть дизель-электрических ПЛ типа «Варшавянка» 636.3 в составе разнородных сил могут в кротчайшие сроки установить контроль не только над северным побережьем Турции, но и над проливами Босфор и Дарданеллы. Верховный главком Владимир Владимирович Путин имел со своим турецким коллегой разговор о соблюдении Турцией конвенции Мантре. Турки ее соблюдают, не допуская в Черноморский регион военные корабли нечерноморских стран суммарным водоизмещением более 45 000 тонн. Это значит, что пропустить в Черное море более 4 крупных эсминцев турки не имеют права.

Германия строит неплохие дизельные подлодки. Она продает их Норвегии и Израилю. Что касается сил германских ВМС, то на этом театре военных действий доминирует Балтийский флот России.

Читайте материал полностью: «Россия идет на опережение в создании новых и перспективных образцов вооружения и военной техники».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости