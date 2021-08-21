Россия идет на опережение в создании новых и перспективных образцов вооружения и военной техники

Аргументы Недели → Армия 13+

21 августа 2021, 12:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Из личного архива Владимира Ераносяна

На вопросы корреспондента «Аргументы Недели» ответил военный эксперт, писатель, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян. Он рассказал о состоянии и боевых возможностях российского Военно-морского флота и его перспективах. Также, сравнил мощь ВМФ РФ и ВМС США, других стран НАТО. Поговорили и о состоянии ВМС КНР.

- Владимир Максимович, в этом году ВМФ РФ отметил свою 325-ю годовщину, к слову, флоту США осенью стукнет 246, каких успехов достиг наш флот, в чём его преимущество перед американским и где есть направления, которые требуют срочной доработки? Что нужно развивать нашему ВМФ?

Да, Российскому флоту 325 лет. Отмечал этот день в военно-морской форме, в которой проходил 31 год, с сыном, так же отдавшим свой воинский долг Родине на флоте, отслужившим в морской пехоте в 810-ой бригаде. Он был в этот день, естественно, в черном берете. Находились в славном городе Таганроге, первой ВМБ России. Специально приехали в этот день и встретили на Набережной много флотских. Таганрог был заложен Петром Великим после взятия Азова, ранее турецкой крепости, в 1696 году. Именно Таганрог — первый российский порт на открытом морском побережье. Все потому, что Азов находится на берегу реки Дон. Флот не мог проходить гирло Дона из-за мелководья. Поэтому Пётр Первый решил строить порт на морском берегу, чтобы корабли заходили беспрепятственно.

Что касается успехов, то со времен Чесмы, Гангута и Синопа было много побед, было много и разочарований, был удар в 90-ые, от которого оправится было нереально. Но помогло России волшебство и руководство, пришедшее к власти в 2000-ых волею рока. У России нет иной судьбы, кроме той, где она великая и мощная держава. Иначе — развал, хаос, местечковость и упадок, деградация промышленности, кораблестроения, а параллельно и морали. У нас нет иного пути, кроме укрепления могущества России. Это понимают в Кремле. Программа военного кораблестроения, составляющая часть Государственной программы вооружения на период 2018–2027 годов, подписанная в феврале 2018 года президентом России, выполняется. Уже к 2020 году уровень оснащения ВМФ России современным оружием достиг 63%.

Черноморский, Балтийский флот, Каспийская флотилия кардинально обновлены и перевооружены. Одни только подводные лодки 636.3 — их шесть на ЧФ — чего стоят, МРК проекта «Буян» на Каспии так же проявили себя великолепно, началось обновление Северного и Тихоокеанского флотов. Министерство обороны при Сергее Шойгу правильно расставило приоритеты и оценило реальные и возможные перспективы развития военной техники вооружения, возможные угрозы безопасности страны. Оборонный бюджет сформирован, исходя из рационального видения ситуации. Мало того, Россия идет на опережение в создании новых и перспективных образцов вооружения и военной техники. Это только кажется, что предсказать что-то новое невозможно. Возможно, и наши конструкторы все время в поиске. По гиперзвуку мы — лидеры.

Американцы же, по-прежнему обладающие самым многочисленным флотом в мире, меняют одну концепцию за другой. То хотят привлечь БОХР к охране акваторий во всем мире, то принимают новый Навигационный план с подачи адмирала Майкла Гилдея, то организовывают учения на нескольких ТВД, в итоге оказывающиеся лишь тенью «политики канонерок» и никого не пугающие.

Однако, стоит отметить, что эсминцы США типа Арли Берк — грозные корабли, эсминцы Великобритании типа 45 так же обладают сильнейшей системой ПВО «Си Вайпер» с мощным радаром «Сампсон». Эти РЛС обеспечивают обнаружение целей на дистанции до 400 км в атмосфере и ближнем космосе, и одновременное отслеживают до 1000 целей. Преодоление систем ПВО американских и английских эсминцев, а также фрегатов НАТО, таких как испанский фрегат типа «Альваро де Базан» и норвежский фрегат «Фритьоф Нансен» — главная задача наших кораблей в море и БРК на берегу. И эта задача с помощью поступающих на вооружение противокорабельных ракет «Циркон», скорость которых достигает 8 чисел Маха будет решена в кротчайшие сроки.

Что касается моего мнения о том, чего не хватает России, то я и ранее заявлял в прессе, причем не раз, что полное визуальное и фактическое возвращение величия России в мировой океан может обеспечить закладка двух-четырех авианосцев. К этому мы придем в любом случае.

- Какие типы надводных кораблей составляют основу военной мощи нашего флота?

В условиях сетецентрической войны берег завязан с флотом и авиацией. Все решения принимаются мгновенно. На ответный или упреждающий удар — доли секунды. Атака с воздуха на стратегический объект России или на наш корабль, пункт базирования отражается не только патрульной двойкой истребителей, но и несущим боевое дежурство кораблем, фрегатом, корветом или подводной лодкой. Есть на это и противолодочная авиация, бомбардировщики. Взаимодействие идет не только на уровне видов и родов войск, но и на уровне подразделений различных силовых ведомств. Если в 90-ые каждое ведомство тянуло одеяло на себя, спихивая проблемы и неудачи на соседа, а победы записывая на свой счет, то сегодня все по-другому. Возьмите ситуацию с провокацией эсминца типа 45 «Дефендер» в Черном море. Береговая охрана Пограничной службы ФСБ в виде патрульного корабля «Аметист» взаимодействовала с авиацией и это дало результат — провокаторов выдворили.

Поэтому говорить, кто мощнее — АПЛ стратегического назначения проекта 955 с «Булавами» или малый ракетный корабль МРК проекта «Буян-М» с «Калибрами» — не корректно, у каждого корабля своя боевая задача. Надо при этом отметить, что любой наш фрегат способен себя защитить и сам, имея на борту собственную систему ПВО. Ведь не секрет, что ограниченное присутствие в мировом океане наших группировок вынудило искать иные пути защиты одиночно идущего корабля. И это так же можно поставить в заслугу нашим разработчикам.

Сегодня подписаны контракты на строительство корветов проекта 20380, корветов проекта 20385, фрегатов проекта 22350, дизельных подводных лодок проектов 636 и 677, производится ремонт и модернизацию крейсера «Адмирал Нахимов» и атомных подводных лодок проекта 971. Это говорит не только о понимании руководства МО и ВМФ, но и оценку Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможностей нашего кораблестроения. Оно переживает расцвет. Не смотря, что после событий 2014 года было прекращено военно-техническое сотрудничество РФ и Украины и остановлены поставки необходимого судового оборудования, в первую очередь корабельных дизелей, было экстренно откорректированы планы ГПВ. Все они будут выполнены.

- Какие задачи стоят перед военно-морскими объединениями РФ, то есть перед четырьмя флотами и Каспийской флотилией?

Прежде всего защита акваторий, пунктов базирования флота, стратегических объектов, решение задач охраны наших рубежей на всем периметре границы, включая Арктический шельф. Немаловажное место в планах боевой подготовки уделяется и усилению ударной мощи флотов за счет перемещения кораблей и катеров из одного флота на другой по внутренним водам. Это было продемонстрировано недавно в ходе перехода артиллерийских и десантных катеров из Каспия по Волго-Донскому каналу в Азовское море и перехода двух больших десантных кораблей Северного флота в акваторию Черного моря. В последнее время в развитии корабельного состава всех флотов основной упор делается на оснащении кораблей новыми видами ракетного оружия, в первую очередь гиперзвукового, а также, безусловно, на применение беспилотных и роботизированных систем.

- Хотелось бы отдельно поговорить о российских многоцелевых подводных лодках нашего флота. Какие типы лодок составляют основу ударной силы ВМФ РФ?

Две лодки проекта 885 «Ясень» с крылатыми ракетами в строю, две вышли на испытания и поступят на вооружение в течение 2021-2022 годов. Еще пять ударных атомных лодок проекта 885 строятся. Всего девять. Проект удачный. К слову, обе программы по атомным подводным лодкам — стратегическим и многоцелевым — будут завершены к 2027–2028 годам, а с 2030-х годов Россия окрепнет настолько, что перейдет к строительству АПЛ 5-го поколения. Носитель подводных торпед судного дня «Посейдон» пугает американцев больше всего. И это правильно. Это наш подводный спецназ глобального уровня. Кроме того, идет модернизационная программа атомных подводных лодок. Противокорабельные ракеты «Гранит» на старых лодках будут заменены комплексами «Калибр» и «Циркон».

- Значимое место в ядерной триаде занимают стратегические АПЛ. Что можно сказать при сравнении их с американскими, английскими и французскими стратегическими субмаринами?

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту проекта 955А «Борей А» строятся на заводе «Севмаш». В мае этого года вышла на испытание лодка «Князь Олег». ПЛАРБ «Генералиссимус Суворов», шестая лодка проекта 955А «Борей-А», в этом году должна быть передана флоту. «Император Александр III» и «Князь Пожарский» строятся. Боевые характеристики этих лодок вполне сопоставимы с ТТХ так и не заложенных пока субмарин «Колумбия», стоимость которых в 14 раз выше цены строительства нашей лодки и составляет 6,2 миллиарда долларов за единицу. Программа Пентагона, ВМС и компании «Дженерад Дэйнамик Электрик Боад» будет самой дорогой в истории кораблестроения и составит 313 миллиардов долларов.

Но пока в США построят первую лодку «Коламбия», к тому времени, думаю, будут сформированы две полноценные дивизии от пяти до семи лодок проекта 955 в каждой.

Что касается сравнения с лодками типа «Вэнгард» Королевских ВМС (Великобритании – «АН»), то там стоят те же «Трайденты», которые по характеристикам сопоставимы с возможностью «Булавы» поражать цель. Напомню, «Булава» бьет на 9300 км. Таких лодок у Британии всего четыре, они входят в состав 1-го дивизиона подводных лодок королевской военно-морской базы Клайд, расположенной в Шотландии, у берегов которой патрулируют наши БПК. Но на мой взгляд, проблема англичан — в слишком больших амбициях и неподготовленности экипажей. В начале февраля 2009 подлодка HMS Vanguard столкнулась в Атлантике с французской субмариной.

Англичане, не став экономить на железе, сэкономили на людях. С начала эксплуатации подводных лодок типа «Вэнгард», решающим фактором была стоимость программы. И Лондон, недолго думая, сократил общее количества экипажей. Для первых двух «Вэнгардов» (ПЛАРБ Vanguard и Victorious) было сформировано по два экипажа на каждую лодку. Для двух других кораблей сформировали всего один экипаж. То есть всего у них пять экипажей. Люди попеременно выходят в море на четырех лодках, одна из которых в море, остальные — в оперативной готовности в базе. Что это может означать? Только одно — любая эпидемия может выкосить весь подводный флот Великобритании стратегического назначения. Его не придется атаковать. Но, в то же время нельзя недооценивать высказывания, к примеру, министра обороны Британии Бена Уоллеса об усилении подводного патрулирования Арктики. Чем и кем они будут это делать — непонятно. Но на Северном флоте готовы к любому развитию событий. Замечу, ПЛАРБ типа «Вэнгард» являются единственными носителями ядерного оружия Великобритании.

Эти лодки весьма дорогие в обслуживании — перезагрузку ядерного реактора одной такой лодки стоит более 300 миллионов фунтов стерлингов. Наверное, поэтому только одна лодка выпускается на патрулирование, все остальные ждут в базе. Где и могут быть уничтожены одним залпом. Французы ведут себя скромнее, да и лодки типа «Триумфан», коих у французов четыре, имеют на борту баллистические ракеты М45 с дальностью всего 6000 км. Хотя до Соединенных Штатов они добьют. С французами нам лучше дружить, не смотря на их членство в НАТО.

- Насколько представляют для нас угрозу ВМС Японии и Турции, Франции, Германии Британии и других стран НАТО? Как выглядит наш флот в сравнении с китайским?

ВМС Японии, казалось бы, в соответствии с собственной Конституцией не могут решать наступательные задачи. Однако, в реальности, японцы особые усилия сегодня направили на развитие программы строительства вертолетоносцев с крупным водоизмещением. На них могут садиться конвертопланы. У японцев есть собственный спецназ и морская пехота. Они вынашивают планы высадки на каком-нибудь из островов, принадлежащих России. Это надо учитывать. Как и то, что без Седьмого флота США, базирующегося на Окинаве, имеющего в составе сил авианесущую группу и личный состав численностью в 45 000 военнослужащих, японцы не пойдут в бой ни против России, ни против Китая. Но, думаю, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Иосифович Авакянц в курсе, что под боком с Владивостоком делают японцы. Как в курсе об их намерениях по поводу архипелага Синкаку и китайцы. Для китайцев архипелаг Сенкаку имеет свое название — Дяоюйдао, а независимость Тайбея — вообще красная тряпка.

Но придет ли на помощь Тайбэю и Японии 7-ой флот США? Уверен, что нет. И это японцы и тайваньцы чувствуют нутром, особо не доверяя янки, которые попросту могут бросить своих союзников на произвол судьбы, использовав как расходный материал.

Сравнивать силы Китая и России, думаю, не стоит. Сравним 7-ой флот США и силы Китая в регионе. 7-ой флот хоть и не имеет постоянного состава, а силы и средства для него выделяются приказом Оперативного Штаба ВМС по мере необходимости, тем не менее обладает значительными силами в виде двадцати одного корабля, включая авианосец «Джордж Вашингтон» водоизмещением 97 000 тонн с авианосной группой в 90 самолетов и вертолетов.

В случае резкого обострения ситуации на театре военных действий Седьмой флот, являющийся самым крупным объединением передового базирования, может стремительно нарастить силы до 50-60 кораблей различных типов, 350 самолётов, а также 60 000 военных моряков и морских пехотинцев. Постоянно расположенные на базах США в Японии и на Гуаме силы, находящиеся в регионе на ротационной основе, могут вырасти кратно, даже если Соединенные Штаты не пойдут на открытую конфронтацию с Поднебесной. Скорее всего этого не произойдет, а конфликт выльется в краткосрочное противостояние в непосредственной близости от спорных территорий.

Исходя из анализа военно-политической обстановки, можно с уверенностью предсказать, что тлеющий конфликт вокруг Тайваня и Сенкаку, если и перерастет в горячую фазу, то ровно до того момента, как возникнет прямая угроза возмездия. А ядерное возмездие может быть инициировано только в одном случае — неприемлемые потери. Тайвань в одиночку не способен противостоять Китаю. Но и Китай отдает себе отчет, какие именно меры в отношении строптивого Тайбэя может позволить себе Поднебесная, чтобы продемонстрировать миру свою решимость и одновременно сплотить внутренний электорат вокруг коммунистической партии. Здесь толстая красная линия становится тонкой гранью, за которой может быть бездна.

К тому же американцы учитывают наличие у НОАК комплексов наземного базирования «Дунфэн-5А», которые в настоящее время составляют основу китайских ракетных войск и стоят на вооружении 803-й, 804-й и 818-й бригад. Они не так уязвимы, особенно если учесть, что часть ракетных комплексов может быть размещена в тоннелях и пещерах, о которых американцы твердят с 2013 года, что делает «Дунфэны» практически незаметными. Гористых регионов в Китае хватает.

Что же касается ракеты «Цзюйлан-2», устанавливаемой на подводных лодках, то американцы менее всего хотели бы, чтобы Китай в случае обострения ситуации в Южно-Китайском море, пошел на крайние меры и использовал бы свои межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования. Отследить запуски с подводного положения весьма трудно даже из космоса.

Любая воинственная риторика США в отношении КНР будет обрываться на угрозах именно потому, что американцы доподлинно не знают всех возможностей ядерного щита Китая, который в последнее время наращивает и свой стратегический атомный подводный флот с баллистическими ракетами на борту.

Несмотря на то, что по части авианосного флота Китай сильно проигрывает США, имея в составе НОАК всего лишь два авианосца «Ляонин» и «Шаньдунь», подводные силы КНР обладают сокрушающей мощью, способной отрезвить горячие головы американских стратегов. Прежде всего речь идет о китайских стратегических атомных подводных лодках проекта 094 «Цзинь», построенных в 1999 – 2020 годах, заменивших устаревшие стратегические лодки класса 092 «Ся».

Несущие в модификации 094А 16 баллистических ракет типа «Цзюйлан» с дальностью 7200 км, эти лодки, учитывая относительную близость Китая к Американскому континенту, вполне способны перевести конфликт из локальной войны в мировой апокалипсис.

По дальности действия ракеты китайского производства уступают нашей МБР «Булава» (9300 км) и американской «Трайдент» (11300 км). Но дело в том, что Китай обладает новейшим мобильным ракетным комплексом большой дальности «Дунфэн-41» (дальность действия около 13.000 км). Ракета комплекса может нести десять разделяющихся головных частей с боеголовками индивидуального наведения.

Что касается турецкого флота, то сегодня стоит рассмотреть турецкие силы в Черноморском регионе. На этом театре военных действий абсолютная доминанта Черноморского флота России. Наши БРК «Бастион», шесть дизель-электрических ПЛ типа «Варшавянка» 636.3 в составе разнородных сил могут в кротчайшие сроки установить контроль не только над северным побережьем Турции, но и над проливами Босфор и Дарданеллы. Верховный главком Владимир Владимирович Путин имел со своим турецким коллегой разговор о соблюдении Турцией конвенции Мантре. Турки ее соблюдают, не допуская в Черноморский регион военные корабли нечерноморских стран суммарным водоизмещением более 45 000 тонн. Это значит, что пропустить в Черное море более 4 крупных эсминцев турки не имеют права.

Германия строит неплохие дизельные подлодки. Она продает их Норвегии и Израилю. Что касается сил германских ВМС, то на этом театре военных действий доминирует Балтийский флот России.

- Вернёмся июльским к событиям на Чёрном море, когда британский эсминец Дефендер нарушил морскую границу РФ. Судя по риторике военно-морского командования США и НАТО такие провокации могут быть повторены. Как будут действовать наши военные? Какими возможностями они намеренны оперировать? Могут ли такие провокации привести к серьёзному вооружённому конфликту?

«Дефендер» изначально шел на провокацию. Цинично и с явным отсутствием морали, выставив в качестве заложников ситуации на палубу журналистов. Радар «Сампсон» работал». Экипаж надел на лица по команде командира противопожарные маски. Хотели прощупать, как поведут себя наши. Я в этот момент был в Севастополе. По моим ощущениям, работали наши хладнокровно, четко. Сперва патрульный корабль Погранслужбы ФСБ «Аметист» с небольшим водоизмещением в 750 тонн после монолога по 16-му радиоканалу пошел вытеснять «Дефендер», превосходящий в массе в 10 раз. Потом заработала носовая пушка. Ну а далее — бомбометание ОФАБами-250 по курсу нарушителя. Все по уставу. Вот почему «Дефендер» ретировался сперва из территориальных вод России, а потом на неделю ранее окончания учений «Си Бриз-2021» из акватории Черного моря. Не понравилось.

Такие провокации могут, конечно, привести к серьезным последствиям. И вот почему. «Дефендер» — эсминец, созданный для целеуказания берегу или корабельной ударной группе из авианосца и фрегатов охранения. Он может наводить авиацию на стратегические объекты. Списывать со счетов плохо вооруженный ракетным ударным оружием корабль нельзя. Так как в английской доктрине этот корабль — глаза и уши. У них разделение полномочий. И вот британцы приходят в Очаков и дают украинскому спецназу потренироваться на борту «Дефендера», отрабатывая абордаж и захват судов. А потом разрешают сажать на борт палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ, оставшиеся у Украины после развала СССР. Что мешает украинскому экипажу, состоящему из отморозков, подняться с палубы американского или английского эсминца и полететь в сторону Крымского моста? В данной ситуации эсминец нужно рассматривать как террористический аэродром, угрожающий нашему стратегическому объекту или пункту базирования флота. Аэродром, который используется террористами. Мне кажется, англичане все это поняли. Вот почему свернулись раньше.

Ну а риторика адмиралов США Роберта Берка, Майкла Гилдея, Карла Лео Шульца относительно одобрения действий командиров кораблей в случае принятия ими решений реагировать на атаку российских сил, понятна. Это из разряда «Сам такой!» Детский сад. Мы в своих территориальных водах. Они в чужих. Все. Связь только по 16-ому каналу. Не ответишь — получишь по зубам. А если на принятие решения нашего БРК «Бал» с ракетами Х-35 с дальностью 130 км доли секунды, и расчет дивизиона точно знает, что эсминец США готовится нанести удар, то он будет уничтожен.

- ВМС США недавно завершили самые крупные за последние 40 лет военно-морские учения Large Scale Exercise 2021, перед началом этих манёвров было заявлено, что будет проведена демонстрация того, как американский флот возьмёт под свой контроль любую акваторию, вырвав её из рук противника. В частности, речь шла о Чёрном море. Ожидалась ли реально там. активность и почему ничего так и не произошло? Какие выводы может сделать наше командование анализируя эти учения?

Учения назвали Упражнениями и это символично. Им надо учиться. Упражняться. Без всяких иллюзий. Расстановка сил в мире изменилась. Доктрина по захвату господства в мировом океане, озвученная оперативным штабом ВМС США из уст Гилдея, провалилась. Политика канонерок никого не пугает. Спокойно смотрят за ними и готовы к любым провокациям. Когда они упражняются — наши работают.

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