Россия готовится к отражению наступления талибов на Таджикистан и в состоянии поддержать силы самообороны Бадахшана

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10 июля 2021, 19:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

На фоне событий в Афганистане, где движение «Талибан» (запрещено в России) захватывает один уезд за другим и уже нацелилось на взятие под свой контроль провинциальных центров, ВКС РФ проводят учения в горах Киргизии. Это не так далеко от таджикско-афганской границы. В соответствии с замыслом манёвров штурмовики Су-25СМ, действуя с аэродрома российской авиабазы Кант в Киргизии провели поиск и уничтожение условных баз боевиков-исламистов в горах. Ранее учение российской авиации прошло в Таджикистане. Об этом сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ЦВО. Тем временем поступила информация, что в провинции афганской провинции Бадахшан активно противодействуют талибам местные силы самообороны.

В военных учениях в Киргизии, которые прошли на полигоне «Эдельвейс» в горах Теклей-Ала-Тоо. Это горная страна пролегает к югу от озера Иссык-Куль. Самолёты провели поиск условных баз боевиков исламистов, скрытых в складках горного рельефа. Были отработаны приёмы уклонения от огня переносных зенитных ракетных комплексов. Также оттачивалось взаимодействие с сухопутными узлами управления боем. Пресс-служба ЦВО уведомила: «Всего к учению привлекалось до 400 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, а также служб наземного обеспечения полетов, 10 самолетов и свыше 30 единиц автомобильной техники».

Ранее ударные и ударно-транспортные вертолеты российской армейской авиации провели ракетные стрельбы в Таджикистане. Пресс-служба ЦВО информировала: «В Таджикистане в ходе летно-тактического учения, экипажи ударных вертолетов Ми-24 и ударно-транспортных Ми-8МТВ5-1 201-й военной базы нанесли ракетный удар по группировке условного незаконного вооруженного формирования».

По последним данным войска США покинут Афганистан до 31 августа. В связи с этим исламистское движение Талибан активизировало наступательные действия своих вооружённых формирований по всей стране. Многие подразделения афганских сил безопасности сдают им позиции без боя, в большом количестве солдаты правительственных сил переходят на сторону талибов. Но, такое происходит не везде. Костяк Талибана - пуштуны, самый многочисленный народ в регионе, имеющий родоплеменную организацию и живущий не только по законам шариата. Пуштуны – мусульмане-сунниты, среди них распространён Суфизм (мистическое направление ислама, подобно Кабале в Иудаизме). Кроме того, пуштуны выстраивают свою жизнь в соответствии со своим кодексом чести – Пуштунвалай. В Афганистане три крупных межплеменных пуштунских союза: Дурани – самый многочисленный, Гильзаи - очень крупный, оспаривающий первенство Дурани во всём и третий – это племена, не относящиеся ни к Дурани, ни к Гильзаи, они преимущественно населяют горные территории, расположенные вдоль линии Дюранда (условная граница между Афганистаном и Пакистаном). Пуштуны в целом составляют около 40% населения Афганистана. В провинции Бадахшан их меньшинство, там преобладает таджикское население, часть которого сунниты, часть - шииты. Также, здесь проживают памирские племена, исповедующие Исмаилизм. В 1990-е 2000-е годы регионы: Бадахшан и Панджшер оказывали наиболее яростное сопротивления талибам. Это обусловлено национальным составом данных провинций. В Бадахшане костяком сопротивления были таджики. В Панджшере – узбеки.

Впрочем, стоит отметить особенности восточного уклада жизни. Так, талибы совершенно спокойно терпели на посту президента Афганистана с 1992 по 2001 год таджика Бурхануддина Раббани. Его уход был связан только с захватом Кабула американскими войсками.

И сейчас в провинции Бадахшан силы самообороны уезда Яфтали Паин возглавил другой таджик – бывший командир 203-го («Тандар» - Гром) корпуса афганской правительственной армии Джалалуддин Яфтали. Если этот военачальник получит поддержку Таджикистана (читай - Москвы), то сможет организовать упорное сопротивление талибам в Бадахшане, что в общем-то выгодно России. Возможно, визит представителей Талибана в Москву во многом связан именно с этим. Но, стоит помнить, что верить талибам – это значит не учиться истории. Для исламистов обман неверного – это норма, потому никакой договор между Талибаном и Москвой никогда не будет иметь реальной силы и не будет для талибов обязательным к исполнению. К тому же, само движение Талибан сейчас не монолитно. На решения полевых командиров не влияет условный политический центр организации, они скорее прислушаются к словам вождей пуштунских племён, на территории которых действуют.

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