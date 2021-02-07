Япония утверждает, что южные острова Курильской гряды были захвачены незаконно

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7 февраля 2021, 12:44 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Требование, чтобы Кунашир, Шикотан, Итуруп и архипелаг малых островов Хабомаи вновь вернулись в состав Японии опять в повестке дня Страны восходящего солнца. При этом делается упор на их незаконный захват. Об этом пишет новостное агентство «РИА-Новости». В Токио, похоже, не хотят вспоминать о том, что при подписании в 1945 году акта о капитуляции, японское политическое руководство не оспорила передачу вышеуказанных островов СССР.

Съезд, посвященный возврату этих островов, проходит ежегодно в так называемый «День северных территорий», который отмечается в Японии 7 февраля. На нем традиционно участвуют премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства страны. В этом году из-за эпидемии коронавируса решено проводить съезд без гостей в зале, в режиме онлайн. Об этом сообщает агентство «РИА-Новости».

«Сегодня, в день северных территорий, в условиях коронавируса мы провели съезд за возвращение северных территорий - Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, которые являются территорией нашей страны. Вызывает крайнее сожаление, что четыре северных острова в течение 75 лет продолжают оставаться захваченными без юридических оснований», - зачитал с трибуны лозунги съезда представитель от молодежи Юя Сато.

Напоминаем, что в утвержденном Белым домом и Конгрессом США меморандуме № 677/1 от 29 января 1946 года главнокомандующего оккупационными войсками в Японии генерала Дугласа Макартура японскому императорскому дому и правительству предписывалось «прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии…». Дополнительной директивой японское государство лишалось следующих территорий: «Курильские (Тишима) острова, группы островов Хабомаи (Хабомадзё), включая острова Шушио, Юри, Акиюри, Шибоцу и Тараку, а также остров Шикотан». В ответ на эти требования японское правительство не выдвинуло никаких возражений и полностью приняло их без оговорок. В 6-ой статье Акта о капитуляции от 2 сентября 1945 года прописано: «Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав или любой другой назначенный союзными державами представитель».

В тезисах нынешнего съезда подчеркивается, что необходимо «ускорить переговоры, чтобы решить территориальную проблему, заключить мирный договор с Россией для установления поистине дружественных и мирных отношений между двумя странами».

День северных территорий отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова, пишет агентство «РИА-Новости».

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, то это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Так же, как Россия сохраняет суверенитет отошедшей СССР по результатам Второй мировой войны - Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии. Пересмотр существующих границ и возвращение территорий в довоенное состояние выглядит абсурдно. Так можно договориться и о требованиях возвращения государств в пределы границ 500-летней и 1000-летней давности.

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