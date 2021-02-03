Глава «СТРАТКОМ» США: Любой незначительный военный конфликт Америки с Россией или КНР может привести к глобальной ядерной войне

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3 февраля 2021, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Глава Стратегического командования США призывает военных и американское федеральное руководство переосмыслить методы сдерживания Китая и России, военное планирование должно учитывать современные реалии, включая «определенную возможность» ядерной войны. Об этом размещен материал на сайте Fox News.

Командующий STRATCOM (отвечает за средства ядерного сдерживания США) адмирал Чарльз Ричард заявил в агрессивной форме, что Китай и Россия «начали активно бросать вызов международным нормам» «способами, невиданными с разгар холодной войны». Ричард сослался на рост кибератак и «угроз в космосе», а также на инвестиции Москвы и Пекина в современное оружие, в том числе и ядерное.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт, связанный с ядерным оружием, если они почувствуют, что потери обычных вооружений будут угрожать режиму или государству», - написал Ричард в февральском номере журнала «Proceedings». Ежемесячный журнал Военно-морского института США.

«Следовательно, американские военные должны учитывать это при военном планировании и действовать соответственно.

«Мы не можем подходить к ядерному сдерживанию таким же образом (как раньше – ред.)», - добавил он. «Он (способ действий – ред.) должен быть адаптирован к динамичной среде, с которой мы сталкиваемся».

Командующий STRATCOM отметил, что Россия «агрессивно модернизирует» свой ядерный арсенал, а Китай «также находится на пути к тому, чтобы стать стратегическим конкурентом», и его не следует принимать за «менее опасный» случай.

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