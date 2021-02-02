Смогут ли Вооруженные силы РФ защитить арктические владения страны от нашествия США и их союзников

Аргументы Недели → Армия 13+

2 февраля 2021, 09:34 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Американские политики и чиновники высшего уровня неоднократно заявляли, что намерены оспорить права России на арктический шельф, богатый залежами полезных ископаемых и Северный морской путь. Пентагон инициировал военные учения в пределах полярного круга и активизировал подготовку своего Корпуса морской пехоты и войск союзников по НАТО к боевым действиям в условиях Крайнего Севера. Россия уже создала сеть арктических военных баз, но в случае консолидированного наступления Военно-морских сил НАТО, кораблей и войск ВС РФ, размещенных за полярным кругом, будет явно недостаточно. Переброска флотов из Черного и Балтийского морей на усилении СФ будет невозможна, противник об этом позаботится. России придется перебрасывать войска и вооружения на Север, речным, сухопутным или воздушным путем. Постараемся представить, как могут развиваться военные действия в Арктике. Сможет ли Россия отстоять за собой собственное заполярье, в войне против США и их союзников?

Вооруженные силы США, вместе с блоком НАТО имеют явное преимущество в силах и средствах по отношению к ВС России. К тому же стоит учесть, что война за Арктику в основном будет вестись силами флотов и авиацией. В количестве боевых кораблей ВМС НАТО в совокупности в разы превосходит ВМФ РФ. Примем во внимание то, что Арктику придется отстаивать силами Северного флота и то, что ВМС США и НАТО практически не имеют кораблей способных воевать в сложной ледовой обстановке Крайнего Севера. К тому же у Америки и ее союзников нет тяжелых ледоколов способных вскрывать зимний лед. А это означает, что надводный флот США и НАТО может действовать только в летнюю навигацию и в двух направлениях. Вторжение возможно со стоны Северной Атлантики, через Баренцево море и из территориальных вод США близ Аляски через Восточно-Сибирское море.

КАК ЗАВОЕВАТЬ АРКТИКУ

Реализация американской доктрины по установлению контроля над Арктикой займет многие годы. Строительство ледокольного флота не простая задача, даже для такой индустриально развитой страны, как США. Использование американским командованием сухопутных сил и даже морской пехоты в условиях Крайнего Севера будет очень проблематичным из-за трудности доставки войск к месту боевых действий и еще больших трудностей, связанных с их снабжением. Просторы российского Заполярья таковы, что не только Корпус морской пехоты, но и все Сухопутные войска США могут в них затеряться безвозвратно. Площадь территории РФ севернее Полярного круга примерно равна 21 млн кв. км., а протяженность российской арктической береговой линии превышает 22 600 км. Сухопутная боевая техника НАТО не приспособлена воевать в холодном климате. И даже в летних условиях войска Запада вряд ли смогут полноценно вести бои в тундре. Прорыв сухопутных войск НАТО в направлении Кольского полуострова затруднит гористый ландшафт. Для ведения интенсивных боевых действий только в районах западного и восточного окончания Северного морского пути США и НАТО придется сосредоточить две ударных корабельных группы. Каждая из них должна включать три и более авианосцев с силами сопровождения (обеспечивающими ПВО/ПРО и морскую оборону), соединение Универсальных десантных авианесущих кораблей класса «Америка» и амфибийных кораблей (и те и другие с морпехами, артиллерией и бронетехникой на борту), ударные эскадры ракетоносных крейсеров и эсминцев.

СИЛЫ НАТО

В Северной Атлантике это 2-ой флот ВМС США и корабли ВМС Британии, Франции, Дании, Канады, Германии и Норвегии. На востоке – 3-тий и 7-ой флоты ВМС США, ВМС Канады. При поддержке авиации стран НАТО. Опять же если в северной Атлантике из-за теплого течения Гольфстрим надводные корабли НАТО смогут воевать в Баренцевом море практически круглый год, но для продвижения на восток у них есть не более 3-х самых теплых месяцев. А в Восточно-Сибирском море сроки действия надводных флотов США и Канады будут ограничены рамками летней навигации. Причем удаленность ТВД от основных баз снабжения может сыграть злую шутку с войсками/силами интервентов.

Исходя из этого, можно предположить, что Пентагон в возможной войне с Россией в Заполярье сделает ставку на подводный флот при поддержке авиации. При использовании десанта упор будет сделан на транспортные вертолеты и конвертопланы. Поддержку им окажут ударные самолеты. Но, морской (воздушный) десант невозможно использовать для продвижения на большую глубину. Ему по силам будет только захват незначительных по площади районов на побережье и то, на небольшом удалении от границ Норвегии или от Аляски.

НАТО располагает 40 подводными лодками теоретически способными воевать в сложной арктической ледовой обстановке. Королевские ВМС Британии обладают четырьмя атомными субмаринами класса «Астьют», вооруженными крылатыми ракетами. Парк подводных нестратегических ракетоносцев ВМС США насчитывает 36 единиц. Из них 32 атомных подводных лодок (АПЛ) класса «Лос-Анджелес» и четыре АПЛ класса «Огайо». Субмарины стратегического назначения пока учитывать не будем, поскольку они способны применять свое вооружения находясь за многие тысячи км от арктического Театра военных действий.

Напоминаем, что в составе ВМС США - 14 субмарин класса «Огайо», вооруженных МБРПЛ «Трайдент-2 Д5» с ядерными боеголовками. У Королевских ВМС Британии четыре субмарины класса «Астьют». И еще четыре стратегических АПЛ класса «Вэнгард» (вооружены МБРПЛ «Трайдент-2 Д5»), которые могут находиться на приличном удалении от ТВД в готовности нанести ядерные удары по стратегическим целям противника. Кстати, американские и британские субмарины в последние десятилетия зачастили в полярную зону Арктики, для них подледные походы практически стали рутиной.

РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Боевой состав Северного флота включает 44 надводных боевых корабля и 42 подводные лодки, в том числе атомный ракетный крейсер проекта 1144.2, ракетный крейсер проекта 1164, один эсминец проекта 956, два МРК, пять катеров, четыре больших противолодочных корабля (БПК) проекта 1155, один БПК проекта 1155.1, шесть МПК проекта 1124М и другие корабли и суда обеспечения. Подводный парк СФ включает АПЛ стратегического назначения: одну субмарину проекта 942УМ (которую по сути вывели из боевого состава), шесть субмарин проекта 667БДРМ, одну АПЛ проекта 955 и одну проекта 955А. Кроме того в боевом составе СФ еще 16 многоцелевых АПЛ и субмарины специального назначения, а также шесть дизель-электрических ПЛ.

В составе СФ береговые войска: две мотострелковых, одна морской пехоты и одна береговая ракетная бригады; две тактические группы, отряды спецназа и противодиверсионные; а также другие подразделения, включая специальные и тыловые службы. Морская авиация СФ представлена 45-ой армией ВКС и ПВО.

Противовоздушная составляющая это объединения включает две дивизии ПВО, 1-ая ДПВО прикрывает западное направление, 3-я ДПВО прикрывает центр, небо восточной части российской Арктики обороняет 53-я дивизия ПВО ТОФ. На их вооружении: ЗРК С-400 «Триумф», ЗРК С-350 «Витязь», ЗРК С-300 «Фаворит», ЗПРК «Панцирь» и другие средства ПВО/ПРО. В составе армии шесть авиационных полков различного назначения (из них один вертолетный) и другие авиационные подразделения. В авиапарке 45-ой воздушной армии самолеты: МиГ-31, МиГ-29, Су-35, Су-30, Су-24, Су-33, Су-25, Ту-142 , транспортные и специальные Ил-38,Ил-20РТ,Ил-22М,Ан-12,Ан-26,Ту-134, беспилотные летательные аппараты и вертолеты: Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ми-8.

ОБЗОР ТВД И НЮАНСОВ

Северный флот может встретить наступления противника на Востоке и на Западе своими силами, разделенными на три или черте части. Поскольку придется выделить значительное количество надводных и подводных кораблей для борьбы с неприятелем, угрожающим из-за полярной зоны акватории Северного ледовитого океана. На западном ТВД СФ будет опираться на свои основные базы, а также на объект, расположенный на острове Земля Александры (северо-запад архипелага Земля Франца Иосифа). На восточном ТВД СФ будет опираться на свои базы на Новосибирских островах и на Чукотке (базы ВВО и ТФ), при поддержке сил ТФ и ВВО, по возможности (поскольку противник наверняка позаботится о том, чтобы связать боевыми действиями силы ВВО). В летнюю навигацию снабжение возможно по великим сибирским рекам до портов на полуострове Таймыр далее морским транспортом до пунктов назначения или по воздуху. Зимой все обеспечение ляжет на плечи военно-транспортной авиации (ВТА).

Прикрыть все северное побережье непрерывным фронтом невозможно. Как вы понимаете, совершено бессмысленно создавать оборонительные рубежи протяженностью 22600км, впрочем, в этом нет особой надобности. Придется действовать аэромобильными хорошо вооруженными самодостаточными группами и незначительными по численности, но мощными по оснащенности, силами морского десанта для уничтожения живой силы противника, высадившегося на континентальный берег или на острова.

Российским войскам придется очень тяжело в возможной войне за Арктику, и без ядерного оружия (ЯО) они долго не продержатся. Если по какой-то удивительной причине противоборствующие стороны согласятся применять ЯО только оперативно-тактического уровня – великолепным подспорьем для Российских Вооруженных сил будут крылатые ракеты «Буревестник», которая в состоянии барражировать долгое время в воздухе, маневрировать, обходя зоны ПРО противника.

Такой боеприпас может долго летать над Северным Ледовитым океаном до момента пока будет обнаружена цель, скажем отряд АПЛ и в нужный момент ее можно приметить. Стая таких ракет, летающих над арктическими льдами, сыграет смертельный концерт субмаринам США и НАТО. В таком же положении окажутся и надводные корабли противника. США смогут ответить авиационными ударами с применением бомб В61-12. У россиян еще есть в арсенале гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал». Этому американцы могут противопоставить дозвуковые ракеты. Ну, а если договориться о тактическо-оперативных рамках ядерного войны не получится, в ход пойдут: беспилотные подводные дроны «Посейдон», МБРПЛ «Синева» и «Булава», «Ярсы», другие МБР и крылатые ракеты с ядерной боевой частью. Естественно, что противник примет ответные меры.

Сверхмощные боеголовки полетят в первую очередь за полярный круг, а на густонаселенные, развитые в экономическом плане регионы. От такого концерта плохо станет всем. Эксперты говорят о возможной гибели цивилизации в результате мировой ядерной войны, пострадают и невоюющие страны в том числе и те, что находятся на значительном отдалении от театров военных действий.

Учитывая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что Вашингтон вряд ли пойдет на прямое вооруженное столкновение с Россией в Арктике. Для завоевания этого региона США будут применять другие более изощренные методы войны.