Зачем России военная база в Судане

Аргументы Недели → Армия 13+

18 ноября 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Неделю назад на портале правительственной информации появилось постановление за подписью премьера М. Мишустина с предложением о создании пункта атериально-технического обеспечения (ПМТО) флота России в Порт-Судане. 16 ноября президент В. Путин утвердил это решение. Итак, русскому флоту в Судане быть. Что же это за база и что она нам даст?



История с Порт-Суданом началась ещё несколько лет назад. Руководство России давно поставило задачу возвращения нашего флота в океан, а без соглашений с зарубежными странами о беспрепятственном заходе для отдыха и пополнения запасов, без сети ПМТО и пунктов базирования (ПБ) – она не решалась. И если соглашения о заходе кораблей у России подписаны уже с десятками стран (Куба,

Ангола, Венесуэла и т.д.), то самих ПМТО, кроме как в Сирии, до сего дня не было.



Именно поэтому Россия сначала рассматривала возможность возвращения в Йемен, но там началась война. Потом на пике кампании против сомалийских пиратов обратились к Джибути – эта страна живёт, торгуя своим побережьем, которое сдаёт под чужие базы.



В 2015 г. поступило предложение от суданского диктатора Омара аль-Башира о создании военного объекта в его стране вкупе с помощью в обучении войск и поставками новейшей военной техники. Он хотел получить и С-400, и Су-35, и многое другое. Но в прошлом году аль-Башира свергли в результате очередного африканского майдана, и вопрос подвис. Попутно, под шумок, в Судан пытались влезть турки. Анкара тоже мечтала устроить там ПМТО флота, но её достаточно жёстко послали. Зато России никто не отказал – у нас же армия вежливая, ей не принято отказывать.



Сами участки земли Россия получает бесплатно на 25 лет с автоматической пролонгацией каждые 10 лет. Строить на них объекты, базы и оплачивать разные коммунальные расходы наша страна будет на свои средства. Постоянный личный состав ПМТО должен быть не более 300 человек, включая и плавмастерскую. Заходы военных кораблей в Порт-Судан будут осуществляться после направления уведомления суданской стороне не позднее чем за 12 часов до захода. При возникновении оперативной необходимости – и за 6 часов. РФ также сможет использовать воздушное пространство Судана для полётов в целях реализации данного соглашения.



Главный плюс базы – её стратегическое расположение. Через Суэцкий канал проходит 15% морской мировой торговли, а через Баб-эль-Мандебский пролив ещё больше судов – например, танкеры, загружающиеся саудовской нефтью для Китая или Японии. И чтобы контролировать всё это, в Порт-Судане даже корабли не нужны – достаточно размещения дивизиона береговых противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК) «Бастион» с ракетами «Оникс». Скорее всего, они там и появятся.



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