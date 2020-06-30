Армия получила полсотни самолетов и вертолетов

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30 июня 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

авиация на параде на фото: globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda

Российская военная авиация получила больше 50 единиц воздушной техники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Если говорить точнее, армейцам были переданы 58 самолетов и вертолетов. Но это лишь малая часть всей техники, которая поступила в воинские части.

«С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Среди поступившей техники были ракетная подводная лодка стратегического назначения «Князь Владимир», а также два суда обеспечения.

Обо всем этом стало известно на селекторном совещании. Ранее Сергей Шойгу рассказал о подготовке к новому большому военному параду. А кроме того, министр сообщил о том, как армейцы голосуют по поправкам в Конституцию РФ.