Армия получила полсотни самолетов и вертолетов

30 июня 2020, 14:08[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Российская военная авиация получила больше 50 единиц воздушной техники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Если говорить точнее, армейцам были переданы 58 самолетов и вертолетов. Но это лишь малая часть всей техники, которая поступила в воинские части.
«С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Среди поступившей техники были ракетная подводная лодка стратегического назначения «Князь Владимир», а также два суда обеспечения.
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