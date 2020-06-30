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Армия почти проголосовала по поправкам

, 13:26 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Армия почти проголосовала по поправкам
Сергей Шойгу на фото пресс-службы Минобороны РФ

Российские армейцы почти полностью приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В армии не проголосовали, наверное, только те, кто несут боевое дежурство. Их участие в плебисците состоится сегодня и завтра.

«Более 90% военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию», — сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Сам Сергей Кужугетович проголосовал еще на минувших выходных. Как он это сделал, было рассказано ранее.

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