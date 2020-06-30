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Россия начала готовиться к новому параду

, 13:17 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Россия начала готовиться к новому параду
фото пресс-службы Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу поручил проследить эпидемиологическую ситуацию в рамках подготовительных мероприятий к военно-морскому параду. Он пройдет 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Следующий парад состоится 26 июля. Он приурочен дню военно-морского флота. Праздник отмечается в последнее воскресенье июля.

«В торжествах будет задействовано порядка двухсот боевых кораблей различных классов, свыше ста единиц боевой техники, до 80-ти воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих», — сказал Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Главный парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Там будут задействованы 46 кораблей и 42 самолета.

Министр обороны обратил внимание генералов на бушующую в мире пандемию. Сергей Шойгу поручил строго соблюдать противоэпидемиологические меры. Это необходимо для предотвращения риска для здоровья участников парадов.

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