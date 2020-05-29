Заслуженный пилот РФ объяснил значение перехвата бомбардировщиков США над Черным морем: «Ребята, мы вас видим»

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29 мая 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «МК»

кадр из видео Минобороны

Член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник прокомментировал перехват российскими истребителями Су-27П и Су-30СМ бомбардировщиков В-1В ВВС США.

Вылет российских истребителей для сопровождения двух американских стратегических бомбардировщиков над Черным морем показало желающим «поиграть мускулами» американцам, что «никто их не боится», считает Сытник.

«Этот бомбардировщик в США считается невидимкой. Они так считают. Но мы, наши средства ПВО его прекрасно видят. И на большом удалении. Раз успевают поднять наши истребители и точно вывести их на цель. Так что, наши истребители на деле показали американцам: ребята, мы вас видим, наши истребители вас сопровождают, будьте поаккуратнее», - заключил специалист.

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer сегодня совершили полет над Европой и Черным морем. Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей российскими истребителями Су-27П и Су-30СМ.