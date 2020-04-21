Турецкие СМИ заинтересовал корабль ЧФ с ракетами

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21 апреля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

https://twitter.com/YorukIsik, МРК "Орехово-Зуево"

Постоянная группировка ВМФ РФ в Средиземном море пополнится малым ракетным кораблем Черноморского флота "Орехово-Зуево" проекта 21631. В настоящее время МРК прошел Босфор и Дарданеллы и вошел в акваторию Средиземного моря.

Информационные сайты и пользователи сетей в Турции публикуют фотографии судна.

"Экипаж корабля совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдёт в состав сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

МРК данного проекта являются многоцелевыми кораблями класса река - море, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного (КР "Калибр-НК" или "Оникс"), противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Ранее сообщалось, что фрегаты Черноморского флота, вернувшись с учений, где заходили в иностранный порт, ушли на карантин.