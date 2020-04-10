Фрегаты Черноморского флота, вернувшись с учений, где заходили в иностранный порт, ушли на карантин

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10 апреля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фрегат «Адмирал Макаров», фото соцсети

Сообщается, что фрегаты Черноморского флота пополнили запасы в одном из зарубежных портов. 14 дней еще не прошли.

Пресс-служба Черноморского флота привела данные, что корабли «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» были на учениях, после которых зашли в иностранный порт.

«В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении 2-недельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункт базирования. По истечению 14 дней со дня убытия из иностранного порта фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» будут ошвартованы на штатном причале в Севастополе», - сообщили военные.