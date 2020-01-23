Анкара предложила включить С-400 в систему НАТО

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23 января 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

С-400 "Триумф", фото: соцсети

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для оценки того, как российская система С-400 может быть интегрирована в оборонную систему Североатлантического Альянса.

"Беспокойство заключается в том, что истребители F-35 и системы C-400 несовместимы [...] Давайте создадим рабочую группу, НАТО сможет руководить ею. Позвольте экспертам изучить этот вопрос и сделать оценку", - сказал турецкий министр.

В середине декабря Турция сообщала, что предложила купить системы ПРО Patriot у США и в настоящее время ждет ответа. Анкара заявляла, что была вынуждена закупить комплексы С-400 у РФ, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.

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