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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Эрдоган разделся для совместного фото с Меркель на конференции в Берлине

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Эрдоган разделся для совместного фото с Меркель на конференции в Берлине
фото: Реджеп Эрдоган, Carsten Koall/dpa/globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Берлин на международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. Отмечается, что мировых лидеров и гостей мероприятия встречали канцлер Германии Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерреш у входа в здание.

Видео: Путина потеряли во время конференции в Берлине

Видео: Путина потеряли во время конференции в Берлине

Эрдоган покинул свой автомобиль и подошел поздороваться с Меркель и Гутерршем, которые предложили сделать совместное фото. Однако турецкий лидер заметил, что коллеги встречали его без верхней одежды и принял решение снять пальто, чтобы снимок получился более удачным.

Ранее сообщалось, что во время церемонии фотографирования организаторы потеряли президента РФ Владимира Путина. Меркель с волнением спрашивала у своих коллег, куда «пропал» российский лидер.

БА

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