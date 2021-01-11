В Нижнем Тагиле женщина ударила в живот сделавшую ей замечание молодую маму

Аргументы Недели → Психоанализ 13+

11 января 2021, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tagilcity.ru

кафе, фото: pixels.com

В воскресенье, 10 января, в пиццерии, расположенной на перекрестке улиц Красноармейская и Ломоносова, произошла драка между женщинами. О конфликте сообщила в полицию местная жительница 1981 года рождения, которую ударили ногой в живот.

Свидетельница происшествия рассказала, что она с друзьями и детьми зашли в пиццерию, чтобы поесть. Несмотря на то, что детей отвели в игровую комнату, сидящие рядом женщины начали жаловаться на шум и нецензурно оскорблять пришедших посетителей. По ее словам, «культурно отдыхающие» дамы были пьяны. Также за соседним столиком сидела мать с тремя детьми и своей мамой. Они сделали им замечание, но те повели себя агрессивно, добавила очевидица.

«… решили снять семью, которая сделала им замечание, на телефон. При этом они угрожали выложить это в интернет … одна из «супер героинь» вдруг прямо с разбегу пнула в живот ту молодую маму, а потом и вообще началась потасовка, в которой были нанесены побои и бабушке, и маме», - вспоминает девушка.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нарушительниц. Пострадавшим вызвали «скорую». Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося. Принято заявление о побоях.