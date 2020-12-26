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Посетители работавшего ночью ресторана в "Москва-Сити" подрались, покидая заведение в момент рейда

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Посетители работавшего ночью ресторана в
Фото: соцсети

Посетители работавшего ночью ресторана Birds в "Москва-Сити" подрались, покидая заведение в момент рейда сотрудников ОАТИ и полиции. Ресторан будет привлечен к административной ответственности за работу после 23:00. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский.

"Ресторан Birds, расположенный по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 2, то есть в "Москва-Сити" на 84 этаже башни "Око", продолжал работу после 23:00 На входе, при виде сотрудников ОАТИ и полиции, охрана предупредила работников ночного клуба о прохождении в здании рейда. Посетителей Birds спешно стали выгонять из зала, ликвидировать следы обслуживания на столах. В результате, когда инспекторы стояли внизу, в спускающимся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка. Бойцы ОМОН, принимавшие участие в рейде, разняли дерущихся",- рассказал он.

Ян Поповский отметил, что и в помещении самого ресторана и в гардеробе, образовалось скопление людей, а некоторые посетители еще допивали из бокалов напитки на прибытия инспекторов.

"Требования социального дистанцирования грубо нарушались, средства индивидуальной защиты использовали не все. В зале ресторана на момент прибытия сотрудников ОАТИ и полиции в 00:05 на барной стойке оставались недопитые бокалы с алкоголем, на столах спешно убирали посуду. На выходе из кассового аппарата был обнаружен открытый чек с указанием времени: 23:06. Охрана заведения выводила людей через запасные лифты и лифты апартаментов, находящиеся за закрытыми дверями и обычно не используемые для посещения данного ресторана. По итогам обследования заведение будет привлечено к административной ответственности за несоблюдение указа мэра Москвы №68 о приостановлении предоставления услуг общественного питания с 23:00 до 6:00",- добавил инспектор.

Ян Поповский отметил, что за данное нарушение заведению, согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать 1 млн рублей.

ГБ

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