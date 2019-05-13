Глава МИД Чехии заявил, что выдача российских паспортов не помогает жителям Донбасса

Глава МИД Чехии Томас Петришек заявил, что Евросоюз считает необходимым восстановление диалога в рамках минского процесса. По его мнению, упрощение процесса выдачи российских паспортов жителям Донбасса никак не помогает решению ситуации в Украине.

"...мы хотим скорее диалога, чем такого рода давления, которое было проявлено Россией", - передаёт слова министра РИА Новости.

Петришек отметил, что на данный момент они хотят провести переговоры с Россией больше, чем вводить очередные ограничительные меры против страны из-за выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР.