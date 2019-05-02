Боб Хартли: «С такими командами, как Россия, латвийские спортсмены закаляются»

Напомним, что Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная Латвии на групповом этапе будет играть в Братиславе против России, Чехии, Швейцарии, Швеции, Австрии, Италии, Норвегии.

Сборная Латвии уже провела два проверочных матча с россиянами (24 и 25 апреля). В первой игре латвийские хоккеисты уступили россиянам со счетом 2:4, а во втором победили в овертайме 2:1.

Насколько хорошо подготовлены латвийские спортсмены перед ЧМ? На данный вопрос дал комментарии главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.

«Это была хорошая проверочная игра. Мне понравилось отношение хоккеистов к игре. Мы не так много играли в большинстве, но мне понравились наши действия в неравных составах тоже. Игра в дополнительное время – это лотерея, которую можно сравнить с монеткой, когда ее подбрасываешь. Она может упасть в любую сторону. Я горжусь нашими хоккеистами. В матчах с такими командами, как Россия, наши ребята закаляются. Они становятся сильнее. В этом сезоне я открыл для себя Континентальную хоккейную лигу. Уровень мастерства и скорости там очень хорошие. Это вторая хоккейная лига в мире».

После двух домашних матчей с россиянами латвийским спортсменам остается провести две контрольные игры – на выезде против швейцарцев 3 и 4 мая.