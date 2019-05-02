Российский профессор выявил предвестник скорого завершения войны в Донбассе

Решение Москвы о переходе к упрощенной процедуре выдачи паспортов России жителям ДНР и ЛНР является предвестником скорого завершения конфликта в Донбассе. Такого мнения придерживается профессор Александр Запесоцкий, ректор одного из вузов Санкт-Петербурга.

Как отметил Запесоцкий, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», Россия не позволит, чтобы украинские военные убивали ее граждан. По словам профессора, в будущем «будут найдены эффективные пути прекращения любых обстрелов». Александр Запесоцкий спрогнозировал, что Москва проведет «своеобразное принуждение к миру».

Вооруженное противостояние в Донбассе между подразделениями непризнанных республик и киевскими силовиками продолжается с весны 2014 года. Ранее на текущей неделе сообщалось, что воюющий на стороне ДНР чешский доброволец Алоиз Полак назвал два сценария прекращения конфликта.