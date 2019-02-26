Тимошенко призывает объявить Порошенко импичмент

Кандидат на пост президента Украины, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко утром во вторник, 26 февраля, призвала в ближайшее время объявить действующему украинскому лидеру Петру Порошенко импичмент.

Юлия Тимошенко сообщила, что процедура импичмента президенту Украины начнется уже очень скоро. Она отметила, что накануне журналисты обнародовали расследование, согласно которому Петр Порошенко и его окружение причастны к контрабандным закупкам у России запчастей для украинской армии. Кроме того, как отмечает ТАСС, они приобретались по завышенным ценам.

Тимошенко подчеркнула, что подобные действия свидетельствуют о содействии врагу и желанию уничтожить украинскую армию.