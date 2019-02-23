Илон Маск влился в ряды ипотечников

Глава компании SpaceX Илон Маск взял ипотечные кредиты в американском банке Morgan Stanley. Общая сумма по кредитам составила 61 миллион долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Илон Маск подал в суд на NASA

По информации издания, в конце прошлого года миллиардер взял ипотеку для покупки четырех объектов недвижимости в Калифорнии, а также рефинансировал взятый в 2012 году ипотечный кредит.

Четыре новых кредита на покупку недвижимости составили около 50 млн долларов. До 61 млн сумму увеличило рефинансирование кредита на особняк площадью около 1900 кв. м ​в пригороде Лос-Анджелеса.

По данным агентства, американский бизнесмен будет выплачивать кредит в течение 30 лет. Кроме того, отмечается, что ежемесячные выплаты по кредитам составляют 180 тысяч долларов.

Напомним, ранее АН сообщали, что Илон Маск впервые пожаловался на NASA: SpaceX потребовала объяснить, почему для научной миссии выбрана ракета конкурента, если ракета Маска на треть дешевле.