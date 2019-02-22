Жительница Испании умерла после обеда в мишленовском ресторане

Жительница Испании скончалась после того, как пообедала в мишленовском ресторане. Как сообщают источники, в настоящий момент заведение под названием RiFF, расположенное в Валенсии, закрыто.

Пока патологоанатомы не уточнили, что именно является причиной смерти Марии Хесус Фернандес Кальво, однако варианта два: отравление грибами или асфиксия из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути, передает издание Daily Mail.

Уточняется, что симптомы отравления были зафиксированы у 29 посетителей ресторана, в частности у супруга и двенадцатилетнего ребенка покойной женщины. Сейчас сотрудники полиции беседуют с поварами, работающими в ресторане. Не исключено, что люди отравились строчками – эти грибы смертельно опасны, если их недостаточно обработать на огне.