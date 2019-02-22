Снег в Лос-Анджелесе поверг в шок теплолюбивое население Калифорнии

В Соединённых Штатах зимой выпал снег. Казалось бы, ничего особенного в этом нет, если бы речь не шла о штате Калифорния, а если точнее, о Лос-Анджелесе, где снегопады – огромная редкость.

Людям в Калифорнии погода редко предоставляет возможность увидеть снег, выглянув утром из окна. Но в этом году жители Лос-Анджелеса получили такой шанс – впервые за полвека. Последний раз снегопад был на солнечном побережье пятьдесят лет назад. Изумленные люди снимают на видео и фотографируют свежие сугробы и активно делятся роликами и снимками в Сети.

Причиной столь странной для тех мест погоды стал холодный фронт, пришедший в Калифорнию из Канады, передаёт Мир24. Теперь вместо привычных +25 градусов термометры застыли на нуле.