Мадуро: Венесуэла закрывает границу с Бразилией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что полностью закрывает наземную границу с бразильским государством перед началом поставок гуманитарной помощи, намеченным на 23 февраля. Венесуэла закрывает морскую границу

Как сообщает издание El Nacional, граница будет закрыта с 20:00 по местному времени 21 февраля. По словам Мадуро, "занавес" продлится до нового объявления. Кроме того, он допустил подобную меру в отношении Колумбии.

Напомним, накануне "Аргументы Недели" сообщали, что Венесуэла закрывает свою границу в Карибском море с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао. Также государство приостанавливает авиасообщение и пересматривает отношения.