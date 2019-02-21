Израиль показал «убийцу» российских ЗРК С-300 и С-400

На аэрокосмической выставке, проходящей в эти дни в Бангалоре (Индия), Израиль представил дрон-камикадзе Mini Harpy, самоподрывающийся боеприпас которого способен барражировать в ожидании цели.

Mini Harpy весит 45 килограммов. Вес боевой части беспилотника – 8 кг. Дрон можно запускать с земли, вертолетов и кораблей на расстояние до 100 километров. Он способен находиться в воздухе до двух часов.

Любопытно, что в презентационном ролике разработчика одна из мишеней дрона-камикадзе очень напоминает радар всевысотного обнаружителя, использующийся на зенитно-ракетных комплексах российского производства С-300 и С-400. Возможно, Израиль таким образом намекает, что способен уничтожить три дивизиона С-300, которые Россия в 2018 году поставила в Сирийскую Арабскую Республику, регулярно обстреливаемую израильской армией, пишет Lenta.ru.