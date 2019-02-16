В Сирии американских бандитов поймали на воровстве гумпомощи и педофилии

В ближайший вторник будут открыты гуманитарные коридоры для беженцев из лагеря «Рукбан». Сложившаяся ситуация беспредела на подконтрольной американцам территории лагеря потребовала экстренных мер.

«Есть все основания утверждать, что бо́льшая часть гуманитарного груза находится у подконтрольных США бандформирований», — с таким совместным заявлением выступили одновременно российская и сирийская сторона, комментируя ситуацию в лагере «Рукбан»: «Условия проживания в лагере ухудшаются. Остро стоит проблема обеспечения населения лагеря питьевой водой. В лагаре широко распространено воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних».

Контролирующие «Рукбан» американцы отказываются от участия в решении проблем. Из-за этого в лагере увеличивается количество жертв. В связи с этим было принято решение об открытии двух гуманитарных коридоров. Они появятся во вторник в девять утра в Джлебе и Дежебль-эль-Гурабе. Это населенные пункты на границе 55-километровой зоны, которую оккупировали США. Оба коридора отрывает официальный Дамаск при содействии Российской Федерации.

Пункты пропуска будут оборудованы отделениями встреч, медосмотра, санэпидобработки, питания. Беженцам помогут оформить документы, их обеспечат одеждой, им дадут возможность для отдыха. Люди смогут выбрать место для проживания. Безопасность обеспечат сирийские силовики. Им поможет российская военная полиция.

Воспользоваться коридором смогут все сирийские граждане из лагеря «Рукбан» без исключения, в том числе и те, кто утратил документы. Сейчас им пытаются передать информацию о появившейся возможности сбежать из американского гетто на территории Сирии, лагеря «Рукбан». Для информирования используется интернет, рассылка смс-сообщений, а также звуковещательные средства на пунктах пропуска Джлеб и Джебель-эль-Гураб.